Aylén Milla confirma que se encuentra libre del cáncer: “Aquí te entierro, te despido y no regreses nunca más”

La modelo argentina Aylén Milla, compartió un emotivo momento en sus redes sociales, anunciando una alegre noticia respecto a su cáncer de mama.

Cabe recordar que, la ex chica reality decidió hacer pública su enfermedad el pasado 25 de mayo, revelando que estaba en tratamiento desde enero de este año, sometiéndose a 16 quimioterapias.

Ahora, entregó una positiva actualización de su tratamiento, revelando que se encuentra libre del cáncer. “¡Dios mío, confirmado! ¡El cáncer se fue de mi cuerpo y soy agradecida! Bendición de renacer”, comenzó expresando en una nueva publicación de su cuenta personal de Instagram.

Bajo este contexto, la también influencer de 33 años compartió una emotiva carta. “Llegaste a mi vida cuando menos te esperaba, 32 años y me golpeaste la puerta de mi templo (mi cuerpo) (...) Te recibí, te lloré, te odié, luego te abracé y te pregunté ¿qué quieres mostrarme?”, continuó.

“Le pedí al universo, a Dios, a todos mis ángeles, mis santos y mis cristales, que por favor me guíen al camino correcto. Puta qué doloroso fue el camino correcto”, añadió Milla en su mensaje, revelando que “me hiciste replantearme mi vida entera. Me abracé muy fuerte y me dije ‘mira, pelada y todo, sos hermosa, porque sos VALIENTE, fuerte, ¡con dos ovarios! Vos sola vas a poder sanarte’”.

“Con entusiasmo hice todo lo que estaba en mis manos, y cada señal la tomaba como una oportunidad para sanar. Pedí que sacarás todo lo tóxico de mi vida, y me lo pusiste tan claro que lo hiciste sencillo y evidente a los ojos de cualquiera. Gracias por esta enseñanza, pero aquí te entierro, te despido y no regreses nunca más! Adiós”, concluyó Aylén Milla en su emotiva publicación.

