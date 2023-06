Aylén Milla compartió duro testimonio sobre cómo sus padres han vivido su enfermedad: “Tuve que ver desmayarse a mi mamita”

La exchica reality Aylén Milla, reveló a fines del pasado mes de mayo que se encuentra atravesado por un complejo estado de salud, luego de haber sido diagnosticada con cáncer de mama.

“Soy Aylén, 33 años y tengo cáncer de mama, comportado como triple negativo, agresivo. Llevo 16 quimioterapias. Esta es mi historia”, fue parte de lo que compartió la modelo en sus redes sociales para comunicar la noticia.

Bajo este contexto, Milla ha ido documentando a través de su cuenta personal de Instagram diversos detalles de su tratamiento, revelando ahora lo difícil que ha sido para su entorno, específicamente para sus padres, apoyarla en este proceso.

“Como hija se me rompe la p*** alma de ver a mi mamá y a mi papá sufrir con mi enfermedad. Ver efectos físicos en ellos por esto, me destroza el alma en pedazos. Intentan ser fuertes y yo también lo intento, (lloro a escondidas)”, comenzó relatando Aylén en un desahogo que decidió compartir en el formato historias de la plataforma.

“Hoy tuve que ver desmayarse a mi mamita en la clínica mientras estábamos dentro de la sala de ecográficas mamarias. No pudo con el dolor y perdió su conciencia. Me partió el corazón ver sus patitas doblarse mientras la sostenían las enfermeras. Todo por mí”, desclasificó.

“Que quiero decir con esto, es que es duro como acompañante acompañar, en estos casos, familia, pareja, amistades”, explicó Aylén, añadiendo que “Dios bendiga a toda la gente que me ayuda y me acompaña en este momento”.

“Qué duro debe ser ver sufrir a alguien que le tienes tanta estima, tanto amor. Ahora entiendo cada minuto que mi hermana me defendió, mi familia, amigas… si me pongo en la otra vereda no dejaría que nadie le haga el más mínimo daño”, concluyó.

