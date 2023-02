Aseguran que Sigrid Alegría y Francisco Germain habrían terminado su relación tras casi cinco años juntos

Sigrid Alegría y Francisco Germain habrían terminado su relación tras casi cinco años juntos.

Fue el periodista Pablo Candia en el programa «Zona de Estrellas» quien afirmó que los actores “terminaron su relación hace ya dos meses”.

Esto fue confirmado por Cecilia Gutiérrez, que declaró que “están separados”, sin dar los motivos de la ruptura.

Cabe recordar que el romance salió a la luz en 2019 y recién en 2022 la artista habló de su relación en diversos programas.

Alegría declaró en «Podemos Hablar» respecto a su diferencia de edad con Germain, que "me es cómodo, me entretengo, me hace reír, es más rápido, es más simple, más moderno. Con gente más grande me aburro un poco“.