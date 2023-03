Aseguran que Raquel Argandoña se bajó de café concert de Patricia Maldonado por llegada de Daniela Aránguiz

En los últimos días, se dio a conocer que Patricia Maldonado invitó a Daniela Aránguiz a sumarse al café concert donde comparten con Raquel Argandoña.

“Bienvenida Daniela Aránguiz a mi compañía, no te vas a arrepentir. Prepárate para divertirte y reír de buenas ganas en ¿Quién apago la Tele?”, dijo la cantante en redes sociales.

Agregando que “el debut será el 15 de abril a las 21:horas en el Casino Enjoy de Santiago”.

No obstante, esto generó la molestia de Argandoña, quien habría decidido retirarse del espectáculo al no querer verse junto a la ex integrante de «Mekano» y sus últimas polémicas con Jorge Valdivia, la que también incluye a la diputada Maite Orsini, según consigna La Hora.

La comunicadora se habría bajada de las dos fechas pactadas para el show llamado «¿Quién apago la Tele?», en el que también participan el periodista Manu González y el actor Miguel Anabalón.

“Mandó a decir que estaba muy agradecida, pero las reglas del juego cambiaron y prefería no participar. Así que dio las gracias y sería todo”, indicó el citado medio.

PURANOTICIA