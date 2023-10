Arturo Vidal y Marité Matus protagonizan duro encontrón en redes sociales: “Apareció el papito corazón”

La pelea entre el futbolista nacional Arturo Vidal y su exesposa María Teresa Matus pareciera no tener para cuándo acabar, y ahora vivió un nuevo round.

Lo anterior, ya que durante la tarde de este martes el seleccionado nacional compartió una noticia sobre la condena que recibió una mujer en Talcahuano por negarle al padre de su hija las visitas, donde arremetió contra Matus.

“Todos los padres tenemos el mismo derecho”, replicaba el actual jugador del Athletico Paranaense a través de las historias de su cuenta personal de Instagram.

Además, esto no solo quedó ahí, ya que el “King” volvió a disparar, esta vez incluso compartiendo conversaciones que habría mantenido con Marité.

“Desde que estoy en Chile he solicitado innumerables veces poder pasar el tiempo con mis hijos, lo cual se me ha negado siempre”, señaló Vidal junto a una conversación por correo electrónico, detallando que “hoy quise pasar tiempo con ellos y nuevamente no me lo permitieron. A mis hijos nunca les ha faltado nada y si la gente supiera la verdad, y todo lo que he dado por y para ellos entenderían al final que el malo aquí no soy yo”.

Esto provocó la indignación de Matus, quien no dudo y mediante la misma vía le respondió al padre de sus tres hijos. “Apareció el papito corazón hablando de derechos”, comenzó señalando.

“¡El derecho es de los niños, los cuales vulneras cada vez que puedes! Como: dejarlos plantados, mentirles (diciéndoles) que estás en Brasil (cuando estás en Chile), cuando te piden que vayas a fútbol y tienes otras prioridades…”, agregó, continuando con su relato asegurando que “¡cuando hay que pagar la pensión y no lo haces! Cuando te pido que por una vez lo lleves al psicólogo y te equivocaste y te fuiste para otro lado. Podría seguir…”.

“Vulneras hasta el derecho a la salud de tu hijo mayor, ¡y tú sabes a lo que me refiero!”, concluyó Marité en su plataforma.

