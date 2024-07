Arturo Longton reveló que dejó el panel de «Gran Hermano» tras recibir amenazas de muerte

Arturo Longton se refirió a su paso por el panel de la primera temporada de «Gran Hermano» en Chilevisión, asegurando que no lo pasó bien debido a que recibió amenazas de muerte.

“No me sentí cómodo, pero siempre dejé en claro que no fue con el equipo. A mí el equipo me trató súper bien, me dieron la oportunidad, de cuando recibí amenazas, (no ir), me trataron increíble, me dejaron faltar. Carlos Valencia, (y el equipo), se portaron increíblemente bien”, declaró en diálogo con Página 7.

Luego explicó que "el tema era la agresividad que había de la gente en ese momento con el programa, que era terrible. Yo, como siempre digo lo que siento, no me iba a banderizar por el más popular, que era la Pincoya, que a mí no me gustaba, y la Cony, que tampoco. Yo decía algunas cosas, que ni siquiera eran negativas. Pero después llegaba a la casa y tenía amenazas de muerte”.

Ante esto, el influencer sostuvo que "yo dije, ‘aunque sean amenazas vacías, de 10, una, no estoy para vivir esta cosa’. Lo estaba empezando a pasar mal, y yo soy súper sensible y me empecé a estresar. Dije, ‘no es para mí esto’, y me fui”.

Por último, afirmó que su salida del espacio no tuvo que ver con su ingreso a «Tierra Brava» de Canal 13.

“Justo coincidió que al mes estuvo «Tierra Brava». Pero nunca renuncié por eso, se los aclaré a ellos. Si hay algo que tengo, es que soy súper sincero para ir de frente. Me equivoco, cometo errores, soy flojo, lo que quieras, pero siempre voy con la verdad”.

