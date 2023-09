Arturo Longton revela los verdaderos motivos de su renuncia a “Gran Hermano”

La noche de este jueves, Canal 13 emitió un nuevo episodio de su estelar “El Purgatorio”, donde Ignacio Gutiérrez recibió en el estudio a los ex chicos reality Angélica Sepúlveda y Arturo Longton.

Este último fue consultado sobre su abrupta salida del reality de Chilevisión “Gran Hermano”, donde era parte del panel.

“Es bien potente la razón. No es un razón así liviana. Yo nunca me sentí muy cómodo en el rol que tenía, porque tenía poco espacio para hablar y cada vez como que me iba sintiendo más reprimido. No era yo. Estaba perdiendo como la chispa. La gracia que de repente en unos momentos tengo”, comenzó explicando.

“Yo ya no sentía que lo estaba pasando muy bien en el panel, porque no opinaba, y cuando opinaba era muy anti-popular. Los personajes del reality que a mí me gustaban, eran los que se iban eliminados todas las semanas. Entonces, defendía a los que nadie quería. Mi opinión era distinta con respecto a lo que el público quiere”, añadió.

“Yo era antipopular y en el fondo mi opinión era muy distinta al resto, me gustaban los participantes que no eran populares y por esta razón empecé a recibir amenazas por redes sociales, y pensé que de 10 amenazas, una podía ser cierta. Me dije no tengo por qué exponerme a esto. Me estaba haciendo mal y me vino una crisis de angustia, por eso renuncié”, reveló Longton.

Al ser consultado sobre las amenazas que recibía, Arturo detalló que eran del tipo “te vamos a agarrar a balazos”, “vamos a contratar un sicario, sabemos que tienes familia”, por lo que decidió declinar ante su decisión de participar en “Gran Hermano”.

PURANOTICIA