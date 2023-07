Ariel Wuth alza la voz y se defiende ante críticas de “abusador” en su contra

El pasado domingo, Ariel Wuth se transformó en el segundo eliminado del reality de Chilevisión “Gran Hermano”, el que es escogido mediante votación popular.

En su salida, el jugador quiso defenderse de las críticas que recibió mientras estaba en el encierro, donde fue apuntado por polémicos comentarios de carácter sexual que realizó en la casa estudio.

“Me tildan de abusador. Yo estoy consciente que la historia no la terminé yo, la terminó la gente. Agarró vuelo para un lado que no era. La gente se quedó con lo que la edición muestra o la gente opina. En las redes hay mucho odio, mucha mala onda”, expuso en conversación con “TiempoX”.

“No he hecho nada, no tengo vergüenza en decirlo, no he hecho absolutamente nada. La historia terminó de una manera totalmente distinta, no quiero dar detalles porque es muy incómodo, pero ni siquiera hubo lo que dicen que hubo”, aseguró Wuth.

“Igual es parte de. Todos tenemos momentos malos y momentos buenos. Algunos sacamos aprendizaje antes, otros después. Ojalá la gente se de cuenta que no soy así, que no es a la realidad a la que pertenezco”, concluyó en conversación con el medio mencionado anteriormente.

