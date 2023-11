Antonella Menem y su actual relación con Máximo: “No quiere saber nada de ningún familiar de Argentina”

La jornada de este miércoles se dio a conocer el fallo de la justicia Argentina a favor de Máximo Menem Bolocco, reconociéndolo como heredero del fallecido exmandatario Carlos Saúl Menem.

Otra de las favorecidas como heredera de la fortuna del expresidente de Argentina fue su nieta Antonella, hija de Carlos Menem Jr, quien falleció el año 1995 cuando el helicóptero que piloteaba se estrelló.

Ante esto, fue la propia sobrina del hijo de Cecilia Bolocco quien decidió referirse al fallo y la relación que mantiene con sus tres hermanos, entregando detalles de la cercanía que mantiene con Máximo en la actualidad.

“Teníamos un vínculo, hablaba con él, pero después se cortó, más que nada porque se está cuidando. No quiere saber nada con ningún familiar de Argentina, yo no tengo la culpa si tuvo varias discusiones con Carlitos, pero yo lo entiendo, sufrió muchísimo, es decisión de él, no lo puedo obligar a que tenga un vínculo conmigo”, reveló Antonella en conversación con el programa de espectáculos de Zona Latina “Zona de Estrellas”.

Bajo este contexto, la mujer explicó que pese a esto, a ella le gustaría poder conocerlo. “Me encantaría y uno de mis grandes sueños es poder ver a Máximo y conocerlo en persona y darle un abrazo, porque es hermoso es lo más lindo que puede existir, lo mismo con Cecilia”, aseguró.

"Le escribí un mensaje en varias oportunidades, de hecho le pregunté el porqué no quiere tener contacto conmigo, y me dijo que no tiene nada en contra mía y que me quiere muchísimo, pero la verdad que no quiere contacto con familiares de Carlos”, reveló Antonella.

