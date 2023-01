Ante rumores sobre la Gala de Viña, Anita Alvarado envía dura advertencia a Daniela Aránguiz: “Que le pongan guardaespaldas”

Luego de una ola de especulaciones que aseguraban que Anita Alvarado sería la invitada especial de la próxima Gala del Festival de Viña del Mar 2023, fue la propia ex “Geisha Chilena” quien decidió referirse al tema.

Lo anterior, ya que a través de una improvisada transmisión en vivo en redes sociales, Alvarado se refirió a la posibilidad de asistir al célebre evento viñamarino.

“Me están pidiendo mucho, pero sé cómo es el juego de la televisión y yo soy más honesta que eso”, comenzó señalando la ex “geisha”, quien añadió que “yo creo que la gente que camina por esa alfombra roja es muy linda, no todos, pero hay mucha gente linda (…) Yo había dicho que no, pero como hay una insistencia… ya tengo 50 años, y sé cuál es el juego”.

Bajo este contexto, Anita no dudo en referirse a la reciente polémica que atraviesa junto a Daniela Aránguiz, contra quien se encontraría en medio de una batalla en tribunales. “A ella la invitaron para que la pifien y yo tampoco necesito halagos. Yo creo que la gala es para exhibirse, nada más”, aseguró.

En esta línea, Anita envió un directo mensaje a la ex chica “Mekano”, a quien hizo un llamado a que “si tomo la decisión de ir, es para ser ganadora, todo el rato. Ahora, que le pongan guardaespaldas (a Aránguiz), porque después dicen ‘qué ordinaria, qué rasca’, pero se merece un cornete”.

