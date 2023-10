Ante ola de rumores, Mauricio Pinilla alza la voz sobre desvinculación de TVN: “Darle prioridad a mi salud mental”

Ante una ola de rumores que apuntaban a una posible desvinculación del exfutbolista Mauricio Pinilla de TVN, esto debido a que su contrato con la estación televisiva se encuentra próximo a expirar, fue el propio comunicado quien decidió referirse al tema.

Esto, ya que a través de sus redes sociales el comentarista deportivo rompió el silencio y entregó su versión, luego de que la periodista Paula Escobar asegurara en “Que te lo digo” que el ex seleccionado nacional saldría de la pantalla de la señal pública a fin de año.

“Ante las innumerables noticias que circulan de una desvinculación de parte mía hacia TVN, solo les cuento que mi contrato expira el 31 de diciembre”, comenzado relatando en un comunicado difundido por el formato historias de su cuenta personal de Instagram.

“Por el momento nadie me ha insinuado alguna reunión, lo mismo aplica para ESPN y Radio Agricultura”, añadió “Pinigol”, quien reflexionó: “Me retiré del fútbol y una semana después me embarqué en este hermoso y agotador tren que me hizo crecer mucho como hombre”.

“Me tomaré enero y febrero para darle prioridad a mis hijos y mi salud mental. Les mando un beso gigante a todos”, concluyó en su escrito.

