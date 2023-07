Ante fuerte discusión, Madre de Coni Capelli de “Gran Hermano” sale en su defensa

En el último capítulo emitido de “Gran Hermano”, se pudo ver una intensa discusión entre Constanza Capelli y Francisca Maira, donde esta última hizo referencia al pasado de la bailarina, particularmente sus problemas de adicción.

“¿Por qué reaccionas así siempre con copete?”, fueron parte de las palabras de Maira que desataron la furia en Coni, lo que terminó con un fuerte enfrentamiento a los gritos entre ambas.

Bajo este contexto, quien decidió salir en defensa de Contanza fue su madre Paola Capelli, quien a través de Twitter decidió opinar del conflicto en el que se vio envuelta su hija.

“Dos mujeres hermosas que han sufrido en sus vidas. Mi bebé que sufre cuando tocan heridas que no han sanado y Trini que hace todo por tratar de encajar cuando te han dañado tanto. Eso no las convierte en malas personas solo en chicas que aún no han sanado”, expuso la progenitora de la bailarina en su férrea defensa a ambas participantes del reality de Chilevisión.

PURANOTICIA