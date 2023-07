Ante demanda contra Bombo Fica, alcalde de Purén alza la voz y aclara que aún no recibe los dineros de evento a beneficio

Días atrás se dio a conocer una demanda presentada por el empresario y administrador del Teatro Caupolicán, José Antonio Aravena contra el comediante nacional Daniel “Bombo” Fica, junto a su representante Claudio Riquelme, a quienes acusa de injurias y calumnias con publicidad y de manera reiterada.

Lo anterior, ya que luego de un show a beneficio de los damnificados por el incendio forestal de Purén, ciudad natal del humorista, este acuso haber sido víctima de una estafa por parte de Aravena, quien había puesto el recinto a disposición para el show, ofreciéndolo sin un costo fijo de arriendo.

“Nos vimos expuestos a una situación engorrosa en la cual la gente del Caupolicán se apropió de este espectáculo. Ellos, sin ninguna autorización, subieron la venta de esto, nos vinimos a enterar el día del show”, aseguró Fica en conversación con el matinal de Mega “Mucho Gusto”.

“Lo que se recaudó, dinero que es muy paupérrimo, como 11 millones 800 mil pesos, los que no le ha llegado a la gente, ni al productor. No le ha llegado a nadie. Por este dinero, Antonio Aravena (del Teatro Caupolicán) llamó a Claudio (productor del evento) y le dijo que fuera a buscar un cheque y había 8 millones. No sabemos por qué faltan 4 millones”.

Bajo este contexto, se le consultó a la administración del recinto por la acusación de Fica, quienes aseguraron que se debió realizar el descuento por los gastos operativos derivados de la producción, como sonido, iluminación, pago a guardias, personal de aseo, entre otros.

“Esos gastos tenían que ser descontados de la liquidación de lo que se recaudara. Ese acuerdo se manifestó entre las dos partes. Sin embargo, la producción no quiso recibir el dinero del saldo recaudado”, expusieron desde el Teatro Caupolicán.

Finalmente, el empresario tomó la decisión de presentar una querella contra Daniel Fica y Claudio Riquelme, a quienes exige las penas máximas permitidas por la ley: 5 años de reclusión menor en su grado máximo, junto con una multa de 150 UTM para “Bombo” Fica, mientras que para Sun representante solicita una pena de cuatro años de reclusión menor en su grado máximo y una multa de 100 UTM.

Ahora, nuevos antecedentes sobre el tema salieron a la luz, ya que fue el propio alcalde de Purén Jorge Rivera, quien decidió alzar la voz.

“Pasaron los días hasta que me llama el señor Aravena y me dice que necesita una cuenta para depositar al municipio. Yo accedí a entregarle el número de cuenta. Luego converso con Bombo Fica, que era el organizador, y dice que no corresponde que yo reciba ese dinero porque las cosas no están claras”, relató el jefe comunal en conversación con “Mucho Gusto”.

“Le envié un e-mail el señor Aravena diciéndole que, las cosas como estaban, yo prefería que ellos primeros solucionaran este ‘impasse’ con Daniel ‘Bombo Fica’, que era el organizador del tema, para que se clarificara y, bueno, ellos tenían la cuenta de la municipalidad para hacer el depósito”, continuó Rivera, revelando que aún “no ha llegado la plata. Esa plata no ha sido depositada a la cuenta de la municipalidad. Yo quisiera contarle que es muy lamentable (...) lo lamento porque aquí está en juego la fe pública. En una actividad que se supone que es solidaria y que la motive el amor, que se vivan estos desencuentros, es muy lamentable”, aclarando que dicha suma era “para ir a paliar las necesidades diversas de las familias que habían perdido todo, más que para reconstruir”.

PURANOTICIA