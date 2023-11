Angélica Sepúlveda protagonizó duro conflicto con Fabio Agostini en “Tierra Brava”: “Eres un pobre piojo resucitado”

La recién ingresada a “Tierra Brava” Angélica Sepúlveda, ya ha protagonizado diversos conflictos al interior del encierro de Canal 13, donde nuevamente vivió un minuto de furia.

Lo anterior, ya que la “Fierecilla de Yungay” se enfureció contra Fabio Agostini, a raíz de una frase que le lanzó el modelo, por lo que la chica reality no dudo en repasarlo.

“Buenos días, entrene, entrene, dele duro”, expuso Fabio, lo que molestó a Sepúlveda, quien in filtró arremetió contra él. “A mí no me huevees (sic), conmigo no te metas. Mira, trata de mantener la distancia porque yo soy mucho más que tú. Tú entrena, conmigo no te conviene. Como tú he conocido a 20 en realities y la verdad es que no valen nada, eres un pobre piojo resucitado”, expresó.

“Lo único que te dije fue buenos días”, aseguró Agostini, a lo que Angélica le respondió ofuscada: “¡Cállate la boca, ridículo, agresivo!”.

En ese momento, el español solo atinó a expresar “cuánta agresividad”, a lo que la chilena le respondió enfática: “Porque hombres como tú me hacen convertirme así (…) vaya a su rincón, vaya a su rincón”.

“Buenos días mi amor. Me alegra verte entrenando y te deseo un día hermoso en Tierra Brava”, lanzó Fabio con ironía, a lo que Sepúlveda lo tildó de “¡Florerito!”.

“Esa mujer está mal, me dijo de todo, hermano. Lo que me dijo Longton: ‘cuidado con esta chica’, fatal. Me conoce de dos días, loca, hermano, loca. Hay que ser delicado con algunas personas aunque no tengan la razón”, concluyó Agostini al contarle el conflicto a sus compañeros.

