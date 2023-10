Angélica Sepúlveda es confirmada por Canal 13 como el próximo ingreso de “Tierra Brava”

Luego de una ola de rumores, Canal 13 por fin confirmó lo que era un secreto a voces, ya que anunció el ingreso de Angélica Sepúlveda a su reality “Tierra Brava”.

El programa de telerrealidad marcará la sexta experiencia en este tipo de formato para la “Fierecilla de Yungay”, tras haber estado en Granjeras (2005), 1810 (2009), Mundos opuestos (2012), Amazonas (2012) y ¿Volverías con tu ex? (2016), entre otros.

“Yo sé que en Chile soy la mujer que más realities he hecho, y no puedo decir que por eso vaya a ganar, porque cada reality es diferente… son etapas distintas y son emociones de cada momento, pero si hay algo que puedo decir, es que me encantan”, expresó sobre su nuevo desafío laboral.

Sobre su ingreso a “Tierra Brava”, Angélica confesó que “este es el más desafiante de todos en los que he estado, porque aquí todo puede suceder, en el sentido de que son personajes muy extraños, no hay ninguno que uno pueda perfilar bien”.

“En otros realities todos los personajes eran muy marcados, estaban el galán, el chistoso o la chica sexy, pero aquí no, entonces cuando entre a la casa-hacienda tengo que descubrirlos, y eso no es menor”, aseguró sobre su participación, la que se verá a mediados de noviembre en pantalla, debido al desfase que experimenta “Tierra Brava”.

