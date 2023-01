Álvaro Salas y el quiebre dentro de su matrimonio luego de 33 años de relación: “No es que sea insensible”

La noche de este lunes, TVN emitió un nuevo episodio de su programa de trasnoche “Buenas Noches a Todos”, donde Eduardo Fuentes recibió como invitado al comediante nacional Álvaro Salas.

Dentro de la íntima conversación, el humorista se refirió al quiebre dentro de su matrimonial junto a Martiza Soto luego de 33 años de relación, con quien contrajo matrimonio en 1989 y tuvieron tres hijos.

“Tengo una relación muy civilizada y muy tranquila. No estamos juntos, estamos separados físicamente y geográficamente. Ella está en Viña del mar y yo con mi hija en Santiago, todo bien conversado”, confesó Salas.

Sobre el quiebre, el que se originó dentro de los primeros meses de la pandemia, el “Rey del chiste corto” aseguró que se dio en buenos términos, lo que “me sirvió mucho que no fuera con pelea. Para poder trabajar yo necesito estar bien”.

Según su relato, el comediante se sinceró respecto a sus problemas personales, los que reveló que no permite que le afecten en su ámbito laboral. “No es que sea insensible, pero tampoco me desespero. No voy a caer en depresión o voy a estar llorando. Lo tomo con calma y con racionalidad, los problemas y las situaciones difíciles”, concluyó.

PURANOTICIA