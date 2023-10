Alessia Traverso por anillo que le regaló Bambino al interior de “Gran Hermano”: “Estoy abierta a que me escriba y se lo devuelvo”

La última eliminada de “Gran Hermano” Alessia Traverso asistió como invitada al programa de redes sociales “Ni tan basados”, donde reaccionó a diversos momentos vivos al interior del reality de Chilevisión.

Dentro de la conversación, la cantante oriunda de Viña del Mar recordó el anillo que le regaló su expareja dentro del encierro Fernando “Bambino” Altamirano.

Cabe recordar que, el significativo regalo fue entregado por el jugador en medio de la dinámica del congelado, cuyo objetivo era demostrarle “amor, lealtad y respeto”.

Por este motivo, la ex participante de “The Voice Chile” reveló que debido a que el vínculo entre ambos no prosperó fuera de “Gran Hermano”, había pensando en devolvérselo, ya que él entre broma y en serio había desclasificado que lo adquirió en cuotas, lo que fue desmentido por los conductores del espacio.

“La verdad es que está en mi casa. Yo no quise devolverlo porque me parece de mal gusto, especialmente sabiendo que terminamos en buena y todo”, reveló Traverso, añadiendo que “ahora que salí vi unos comentarios de que lo estaba pagando en cuotas, pero si él lo quiere devuelta, estoy abierta a que me escriba y se lo devuelvo, no tengo ningún problema”.

