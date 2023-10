Alessia hace frente a las acusaciones de 'interponerse' en relación de Jorge y Skarleth en “Gran Hermano”: “Cometí un error”

La última eliminada de “Gran Hermano” Alessia Traverso asistió como invitada al programa en redes sociales “Ni tan basados”, donde conversó acerca de sus intervenciones dentro de la relación entre Jorge y Skarleth, junto a quienes analizó su conducta, la cual fue duramente criticada en redes sociales.

Bajo este contexto, la joven cantante se refirió a los comentarios, los que señalaban que su constante intromisión en la relación de sus amigos se debía a una constante necesidad de aprobación por parte de los demás participantes hombres.

“Efectivamente, tengo más amigos hombres, y me han pasado varias cosas en mi vida que me han hecho llegar a eso, pero también tengo dos mejores amigas, que las amo”, comenzó señalando la viñamarina, quien añadió que “yo creo que sí busco la aprobación de la gente que quiero, no sé si específicamente de los hombres, y creo que igual a veces me juega en contra. Soy mucho de buscar la aprobación de otros más que de mí misma, y ese es un problema que tengo que trabajar, y soy consciente de ello”.

En esta línea, la ex participante de “The Voice Chile” reveló que vio los registros donde se veía “muy en el medio, pero nada que decir de eso, me caigo mal al ver esos videos, no me gustó”.

“Cometí un error bien grande, donde quizás la costumbre de ser amigos de ellos antes de que fueran pareja, me hizo pensar que tenía una confianza mayor y no me di cuenta si puse incómoda a Skarleth en ningún minuto”, agregó Traverso, asegurando que jamás su intención fue perjudicar a sus compañeros.

“Una de las cosas por las que yo me comporté así era porque yo nunca sentí nada más que amistad con Jorge, y jamás traté de gustarle o algo así, pero sí crucé límites que no debí haber cruzado”, continuó Alessia, quien añadió para concluir que “una vez me llevó en brazos a dormir y yo estaba acostumbrada a eso antes, pero no consideré que ahora estaba con Skarleth, y eso no se hace. No me duele que me llamen así, porque acepto que tuve conductas en las que me caigo mal cuando las veo, pero me quedo tranquila porque sé que no soy mala persona, y no lo hice con una mala intención como se cree”.

PURANOTICIA