Adriana Barrientos aseguró que polémica legal con Pamela Díaz surgió por un destacado exfutbolista

Adriana Barrientos se refirió a la demanda que interpuso Pamela Díaz en contra suya y de Hugo Valencia por sus dichos en el programa «Zona de Estrellas».

La "Fiera" se querelló en contra de los rostros de Zona Latina por injurias y calumnias luego de que en el programa de farándula bromearan diciendo que la empresaria habría ingresado drogas a «Tierra Brava».

Y la "Leona" se refirió a esto en el podcast «Con la ayuda de tus amikas», donde reveló que un destacado exfubolista es el verdadero motivo por el que Díaz estaría enojada.

"Ella está enojada conmigo por el tema de un hombre. Hay un tema mayor. En el programa yo hice un reclamo formal, porque había un chiquillo en el cual yo había puesto los ojos y Pamela había quedado en hacerme gancho con él. Esperé yo en mi casa, sentada, dije ‘qué buena onda, me va a hacer gancho’. Compadre, llega (mi amiga) tres fines de semana después, (me cuenta que) ‘la Pamela a los besos con el hombre’”.

Agregó que "le pregunté a mi amiga si estaba segura… Yo cuento esto en el programa, que a todo esto, yo no sé si mi amiga se tomó tres piscos sour de más. Ahora también estoy dudando, porque la Pamela tiene otra amiga que es idéntica, con la que juega pádel, y esa también estaba soltera. Capaz, en una de esas, se confundió mi amiga”.

Respecto al hombre en cuestión, Barrientos dijo que “es un morenazo, muy guapo. Hasta lo que yo entendía, estaba separado, y parece que volvió con la esposa, era futbolista”.

Sin embargo, minutos más tarde, la modelo reveló el nombre por el que la "Fiera" se habría enojado. “¡Ay sí, me pillaron! No lo quería decir: el hombre por el que me peleé con Pamela Díaz fue Esteban Paredes. Me lo sacaron chiquillas, me muero”.

“Fue el hombre por el que me tienen demandada el día de hoy. Y lo peor es que parece que Pamela no se lo comió, fue la amiga. Ella es la culpable por vestirse igual. Me pasó por enamorada, nunca más me enamoro ni me fijo en nadie. Nunca más”, cerró.

