Adiós a la Reina de Viña: “Embajadores del Festival” será el nuevo concurso de la próxima edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar

Esta semana trascendió que el concurso por el Rey y Reina del Festival de Viña del Mar 2023 no se realizará en esta versión, lo que fue confirmado por su propio organizador, el exdirector de “La Cuarta”, Sergio Marabolí.

Según expresó, esto se debería a una decisión tomada por el municipio de la ciudad jardín. “La alcaldesa no quiere hacerlo, no se va a hacer. No está en duda. Es un hecho que no corre. Ella (Macarena Ripamonti) dijo que los reyes de Viña no se van a hacer, no con el apoyo de ella. Pero sí tengo información de que se está haciendo algo alternativo para paliar esta bajada de los reyes de Viña”, indicó.

En la conversación, el actual director del diario “La Hora”, reveló que se realizará un nuevo concurso, el que será organizado por su medio junto a la Asociación de Comunicadores del Festival ADC y Walker Group, el que buscará a los “Embajadores del Festival”.

De esta forma, se deja atrás a un clásico del evento veraniego realizado en la Quinta Vergara, tradición de los monarcas que corría desde 1979. “Es con fines positivos, abierta a la gente y centrada exclusivamente en los artistas y jurados oficiales del Festival de Viña del Mar, tal como ocurría antes”, añadió Marabolí.

Bajo este contexto, el concurso encabezado por el diario “La Hora”, contará con la opinión popular, lo que representará el 50% del resultado, votación masiva se hará mediante el sitio web del diario, desde las 00:00 horas del viernes 17 de febrero (día de la Gala del Festival) hasta las 18 horas del miércoles 22 de febrero (tercer día de Festival).

Mientras que, la segunda etapa que representará el otro 50% del total, se realizará la jornada del miércoles 22 de febrero, junto a la Prensa Acreditada.

“Ahora solo falta que se sume la municipalidad, de manera que juntos podamos aprovechar la vitrina del Festival y el trabajo de la prensa en beneficio de la comunidad. La producción de "La Hora" y yo, personalmente, me comuniqué con el equipo de Comunicaciones del municipio de Viña y no hemos tenido respuesta. De igual forma, esta es una celebración para la gente y la prensa. Así que lo haremos igual, pero siempre a la espera de que la alcaldesa Ripamonti nos dé solo su apoyo. No necesitamos nada más. Y los canales de tv y los medios saben de qué se trata y nos respaldan”, concluyó el director del diario “La Hora”.

