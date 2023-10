A&E regresa con la impactante segunda temporada de “Secretos de Playboy”

A&E se complace en anunciar la extensión de su exitosa franquicia "SECRETOS" con el regreso de la aclamada serie de cable de no ficción número uno en 2022, "SECRETOS DE PLAYBOY", y la anticipada segunda temporada, que estrena el próximo domingo 29 de octubre.

Esta docu-serie se adentra en la glamorosa mitología detrás del imperio Playboy y examina las consecuencias duraderas de la asociación con la marca, revelando el lado más oscuro del imperio creado hace casi 70 años por el fallecido magnate de los medios, Hugh Hefner.

Desde una perspectiva de género, la serie deconstruye el personaje que se esconde detrás de la figura pública, centrándose en el sufrimiento de las mujeres que habitaron la Mansión Playboy en Los Ángeles, California.

La primera temporada, que capturó la atención de 18 millones de espectadores, marcó un hito en la conversación cultural en torno a la icónica marca y su fundador, Hugh Hefner, al revelar impactantes casos de abuso y violencia institucional que datan de más de cinco décadas atrás.

"SECRETOS DE PLAYBOY" cuenta con un material inédito, incluyendo imágenes de archivo y entrevistas exclusivas con expertos de todos los ámbitos del mundo Playboy, muchos de los cuales comparten sus historias por primera vez. Entre ellos se encuentran la ex directora de Playmate Promotions, Miki García; ex novias de Hefner, como Sondra Theodore; la autora de "Playground: A Childhood Lost Inside the Playboy Mansion" y su hija Katie Manzella; y ex playmates como Shallan Meieres y Shauna Sand.

En ocho fascinantes episodios, la temporada 2, que estrena dos episodios cada domingo por A&E, amplía el enfoque de la serie y examina el efecto dominó de estar involucrado con Playboy, exponiendo la zona de la explosión y mostrando cómo la experiencia Playboy continuó afectando la vida de las mujeres mucho después de que terminaron de posar para la revista.

Tres episodios son presentados por la periodista de investigación y ex modelo de portada de Playboy en 2006, Lisa Guerrero, quien con un estilo incisivo y confrontativo a la hora de hacer entrevistas, la transformó en una de las personalidades más populares de la televisión ya que es corresponsal principal de investigación de “Inside Edition”, el magazine de noticias de mayor audiencia de Estados Unidos.

A raíz del lanzamiento de la segunda temporada de “Secretos de Playboy”, A&E realizó un evento virtual exclusivo para toda la prensa de América Latina y de Brasil que contó con la participación de Lisa Guerrero, quien conversó sobre su enorme trayectoria como periodista, sobre su rol en Playboy, y el profundo trabajo de investigación y las entrevistas a las distintas mujeres del universo Playboy que pueden verse en esta nueva temporada de la serie.

“Una de las cosas que más orgullo me da de la serie es que A&E brindó y ofreció una plataforma para que las mujeres cuenten su propia historia. Estas mujeres pueden ofrecer detalles, compartir imágenes y videos de sus carreras, responder a preguntas en entrevistas detalladas acerca de lo que les pasó. También pueden hablarse unas a las otras. En algunos de los episodios que yo presento tenemos muchas veces un panel de mujeres que me hablan a mí pero también se hablan unas a las otras. Algunas nunca se habían conocido y fue realmente una oportunidad de empoderamiento para estas mujeres que habían sido víctimas, pero que aquí estaban diciendo “ya no soy víctima, ahora voy a tomar el control de mi propia historia”, manifestó Lisa en el evento.

Además, la reconocida periodista detalló cómo fue el enfoque de las entrevistas a las mujeres en esta segunda temporada: “En esta temporada lo que intentamos hacer fue dejar que las mujeres cuenten sus historias. Y sus historias tienen tres partes. La primera parte fue preguntarles qué fue lo que las hizo llegar a Playboy, por qué decidieron posar para Playboy, Número dos es cómo fue la experiencia cuando posaste para Playboy. ¿Qué te pasó? ¿Cómo se sintió ser una playmate o ser tapa de revista o ser una conejita de Playboy. ¿Cómo fue esa experiencia? Y finalmente, el tercer aspecto y de hecho el más importante de sus historias en esta temporada fue enfocarnos en las consecuencias, ¿qué te sucedió en tu carrera y en tu vida personal luego de haber posado para Playboy? Si esa decisión cambió tu futuro. Si las personas te veían con otros ojos. Si perdiste tu trabajo o tu familia. Entonces hubo siempre tres partes que exploramos en las historias de las mujeres en esta temporada. ¿Cómo llegaste a Playboy? ¿Cómo fue la experiencia? y ¿cuáles fueron las repercusiones?”.

Sobre su experiencia dentro de “Secretos de Playboy”, Lisa cuenta cómo fue que se preparó para las entrevistas y reveló su conmoción y sorpresa ante ciertos testimonios. “Me conmovieron muchísimas cosas al entrevistar a estas mujeres. Y como periodista, yo hice mucha investigación antes de entrevistar a estas mujeres, investigaciones muy minuciosas y profundas durante semanas antes de llegar a la entrevista. Entonces tenía páginas y páginas de preguntas. Los productores trabajaron de manera extraordinaria y estábamos todos tan preparados para entrevistar a cada una de las mujeres. Y todas en algún momento tiraron una bomba, todas dijeron algo que yo no estaba preparada para escuchar. Y una de las bombas más grandes fue de una de mejores amigas, Mia St. John. Mia St. John es boxeadora. Creo que fuimos las primeras latinas en la tapa de Playboy. Ella es una atleta profesional. Y ella me contó algo durante la entrevista que me hizo llorar. Nunca había escuchado la historia y me conmovió tanto y me angustió muchísimo. Pero también explicaba tanto de lo que ya había sufrido. Hay un episodio que es sobre las mujeres en el deporte, sobre las mujeres atletas, que está más adelante en la temporada. Cuando lo vean, van a saber exactamente de qué estoy hablando ahora. Pero en cada episodio la sorpresa era enorme”.

La ex tapa de Playboy en enero de 2006, también reveló cómo fue que ella llegó a figurar en la portada ese año y cómo llegó por primera vez al mundo creado por Hefner. “Playboy se me acercó por primera vez cuando yo era una modelo muy jovencita. Tenía 19 años y querían que yo fuera parte de la agencia de modelos de Playboy. Y yo dije: ‘No quiero aparecer desnuda, no quiero ser playmate’”, contó Lisa, quien finalmente fue contratada para realizar modelaje pero sin ser una conejita. “Parte de esa experiencia fue que todos los viernes por la noche tenía que ir a la Mansión Playboy y tenía que ir a las proyecciones de las películas y a las fiestas que se organizaban en los viernes por la noche. Y yo era muy jovencita. Nunca había tomado alcohol hasta ese entonces. Era muy ingenua, muy inocente. Y ahí conocí a Hugh Hefner en la Mansión Playboy. Y él se me acercó e intentó besarme. Yo le di vuelta a la cara y ahí me dio un beso en la mejilla. Pero un beso húmedo y me pareció una cosa muy desagradable. Entonces traté de alejarme, busqué la forma de no tener que trabajar con Playboy porque me sentía muy incómoda”.

Lisa Guerrero, quien comenzó su carrera en el mundo del deporte como corresponsal en CBS, luego Fox y finalmente en “Monday Night Football” de ABC cuenta que, cuando la despidieron de este icónico ciclo de fútbol americano, vislumbró su oportunidad en Plyboy. “En ese momento, yo tenía 39 años, casi 40 años. Me di cuenta que en lugar de usar a las mujeres de la forma en que Playboy lo hacía habitualmente, a mí se me presentaba una oportunidad de yo usar a Playboy para que mi carrera avanzara”.

“Yo elegí posar para Playboy porque yo quería usarlos y quería usar la plataforma que me ofrecía Playboy para poder conseguir mi próximo trabajo. Entonces lo hice de manera muy estratégica. El cómo, el por qué y el cuándo posar para Playboy. Yo sabía que esto conllevaba un gran riesgo. (…) Y yo pensé si jugaba mis cartas correctamente, y le decía a todo el mundo que quiero trabajar para un magazine de noticias, y que no quería más estar en deportes. Que quería trabajar en una magazine de noticias como ‘Inside Edition’. Eso fue lo que dije. Y ‘Inside Edition’ ecuchó lo que yo dije y se acercaron a mí, hicieron una historia sobre mí y luego me ofrecieron un trabajo y ahora ya hace 17 años que trabajo en esto. Entonces, si no fuera por Playboy, no hubiera tenido la oportunidad de trabajar para ‘Inside Edition’. Entonces, en cierto modo, yo creo que fui más inteligente que Playboy. Y, por un motivo u otro, como yo ya tenía otra edad y ya hacía más de una década que era periodista antes de hacer Playboy creo que no me afectó como afecto a otras mujeres. Por eso yo tuve mucha suerte. Fui muy afortunada. Y si me pidieran hacerlo de nuevo, no lo haría, pero me alegro de haberlo hecho en el momento en que lo hice y como lo hice. No lo lamentó, pero fue un gran riesgo”.

"SECRETOS DE PLAYBOY" no solo desentraña el lado oscuro del universo Playboy, sino que también ofrece una mirada profundamente humana a las mujeres que vivieron bajo su influencia. A través de sus historias valientes, esta docu-serie busca arrojar luz sobre un pasado doloroso y contribuir a una conversación más amplia sobre el abuso y la explotación en la industria del entretenimiento.

Sondra Theodore, quien fue la novia de Hugh Hefner entre 1976 y 1981 y Miss Julio 1977 en la revista, comparte su experiencia en "SECRETOS DE PLAYBOY". En sus propias palabras, reveló que "podrías tener 110 años y un hombre todavía se pondrá nervioso y te tratará de manera diferente. Siempre serás esa joven pin-up en su mente".

Una década después de romper con Hefner, ella se casó y fue madre de dos hijos: Taylor y Katie. Sin embargo, la vida la llevó de regreso a la Mansión Playboy, y el motivo es desgarrador. "Todos mis amigos estaban allí y todos llevaban a sus hijos allí, y Katie era probablemente la bebé más destacada del lugar", recuerda. Estas mujeres, lejos de ser protegidas por Hefner, se sintieron abandonadas y vendidas por él.

Sus historias coinciden en cómo el trauma de la Mansión Playboy las persiguió en todas sus relaciones futuras. El estigma y la estigmatización que sufrieron, especialmente las hijas de las ex Playmates, dejaron cicatrices profundas en sus vidas. Las drogas, el alcohol y las múltiples rehabilitaciones se convirtieron en parte de un espiral destructivo del cual lucharon por escapar.

Por su parte Katie, recuerda que en su infancia (en donde la llamaban “bebé Mansión”) no vinculaba la palabra Playboy como sinónimo de orgías y mujeres desnudas corriendo por la fastuosa edificación californiana. Para ella, era un lugar mágico y seguro, donde Hugh Hefner era como un tío cariñoso. Sin embargo, la ausencia de su madre y el impacto psicológico que esto tuvo en su vida son temas dolorosos que también se exploran en el documental.

El abandono por parte de las madres en manos de Hefner, los reclamos y las secuelas psicológicas son aspectos que se exponen en este documental valiente y conmovedor. Katie confiesa que la última vez que estuvo en la Mansión Playboy, sintió una energía siniestra que la hizo darse cuenta de la verdad detrás de la fachada de diversión.

El proceso de sanación de traumas y la ayuda a otras mujeres que también sufrieron secuelas psíquicas a causa de años de abuso son ejemplos inspiradores de cómo estas mujeres están enfrentando su pasado. "Ha sido un regalo increíble saber que al superar mi trauma, no solo me estoy ayudando a sanar, sino que también estoy ayudando a otros, y ellos están contando su historia por primera vez", expresó Sondra.

Las entrevistadas también destacan cómo Playboy ejercía un control extremo sobre las Playmates. Muchas de ellas no se dieron cuenta de que parte de su inocencia fue arrebatada en el momento en que decidieron aparecer en la revista.

Shallan Meiers, quien ingresó al mundo Playboy cuando tenía 20 años, cuenta: “Posar desnuda por primera vez fue aterrador. Entonces entras al set y hay luces por todas partes. Estaba temblando sobre mis tacos. Me decían: ‘Gira tu cadera de esta manera. Gira en esa dirección. Necesito aclarar este ángulo. Necesito arreglar esto. Necesito arreglar eso’ En cierto modo eras el producto”. Y sentenció: “Creo que este mundo podría haber acabado conmigo si no hubiera pasado por situaciones que me hicieran una mujer más plena y completa”.

Por su parte, Shauna Sand, cuya primera portada de Playboy en 1996 fue de una temática nupcial a raíz de su casamiento con el actor Lorenzo Lamas, contó que durante su matrimonio y luego de tener a sus hijos “continuó trabajando para Playboy de forma regular”. “Después de que nació mi tercera hija, Hef me llamó y me dijo: ¿quieres salir? Yo llevaba seis años embarazada, seguía teniendo bebé tras bebé y realmente no salía y me quedaba en casa. Pero tenía la necesidad de volver a salir. Como si tuviera que salir de casa. ¿Y quién mejor para salir que Hef? Entonces comencé a salir mucho. Y luego esta noche en particular Hef me dio Quaalude (metacualona). Lo mezclé demasiado….había tomado demasiadas margaritas. Y recuerdo que me bajé de la limusina, caminaba hacia la puerta de la mansión Playboy y literalmente me caí. Y mis rodillas estaban como sangrando. Y fui y me quedé en la casa de mi amiga Priscilla. Ella era una playmate. No fui a casa. No lo llamé a Lorenzo porque me quedé dormida. Ni siquiera me desperté hasta el día siguiente”, confesó Shauna.

La exitosa docu-serie también revela una conversación entre madre e hija en la que Katie le pregunta a su madre si irá a despedirse de Hugh Hefner, quien estaba muriendo. La respuesta de Sondra es reveladora y muestra un cambio en la percepción de lo que representa Hefner en la sociedad actual. “No, no hay nada que pueda decirle, no quiero verlo”, respondió. Y completó: “No necesitamos un Hefner 2.0, esta no es la forma en que queremos que los hombres actúen en la sociedad”.

“SECRETOS DE PLAYBOY” es una producción de The Intellectual Property Corporation (IPC), parte de Sony Pictures Television, para A&E Network. Eli Holzman, Aaron Saidman, Devon Graham-Hammonds, Rebekah Fry y Matt Shanfield de IPC son los productores ejecutivos junto con el director y productor ejecutivo Domini Hofmann. Cristina Bishai se desempeña como coproductora ejecutiva. Elaine Frontain Bryant y Brad Abramson son productores ejecutivos de A&E. A+E Networks posee los derechos de distribución mundial de “SECRETOS DE PLAYBOY”.

Sobre Lisa Guerrero

La galardonada periodista Lisa Guerrero es una de las personalidades más populares de la televisión. Como corresponsal principal de investigación de Inside Edition, el magazine de noticias de mayor audiencia de Estados Unidos, viaja por el país cubriendo crímenes, estafas, casos sin resolver e informes de consumidores. Su estilo de reportaje duro y confrontativo la ha convertido en una de las favoritas de los fanáticos y ha ganado más de 35 premios nacionales de periodismo de investigación, incluidos ocho premios National Headliner, dos veces por "Mejor Reportaje", cinco veces por "Mejor Informe de Investigación" y una vez por “Best In Show”. Ha sido honrada dos veces por el National Press Club por sus informes sobre consumidores e investigaciones sobre abuso animal.

En su libro “Warrior: My Path to Being Brave” (publicado por Hachette Publishing en enero de 2023), recorre su vida desde que era una niña tímida y afligida de ocho años que lidiaba con la pérdida de su madre a causa del cáncer hasta que se lanzó al mundo del modelaje y la carrera de actuación en su adolescencia, hasta convertirse en animadora de la NFL y causar sensación entre las mujeres en los medios como comentarista deportiva cuando tenía 20 años.

En “Warrior: My Path to Being Brave” Lisa destila la sabiduría de décadas en industrias dominadas por hombres sobre lo que significa ser valiente frente a la adversidad.

Lisa también es una popular oradora cuya plataforma, "Being Brave", motiva a una amplia gama de audiencias, desde seminarios corporativos hasta organizaciones de mujeres y grupos de jóvenes, con las herramientas para desatar su coraje interior al aprender sus "4 pasos para ser valiente". Aparte de los más de 5 millones de espectadores que sintonizan Inside Edition cada noche, las investigaciones de Lisa han acumulado 120 millones de visitas adicionales en el canal de YouTube Inside Edition, que actualmente cuenta con más de 12 millones de suscriptores. Eso no incluye su entrevista de 2019 con el televangelista Kenneth Copeland, que fue vista por la asombrosa cifra de 500 millones de personas en todo el mundo.

Lisa se unió a Inside Edition en 2006 como corresponsal en la costa oeste de Estados Unidos cubriendo noticias de última hora, historias de interés general y la industria del entretenimiento. Fue ascendida a corresponsal jefe de investigación en 2010 y en sus 16 años en el programa los índices de audiencia han aumentado constantemente.

Los informes de Lisa han ayudado a resolver docenas de delitos y poner a delincuentes tras las rejas, han cambiado la legislación y las políticas de las empresas en todo el país y han ayudado a arrojar luz sobre el tráfico sexual de personas, el abuso infantil y los asesinatos sin resolver. También ha revelado al público cientos de estafadores, políticos corruptos, tramposos y delincuentes. Sus investigaciones han aparecido reseñadas en Newsweek, The New York Times y The Washington Post. Más recientemente, Lisa formó parte de la exitosa serie de A&E, “Secretos de Playboy”, en la que realizó entrevistas en profundidad con Sondra Theodore, Kristina y Karissa Shannon, quienes mantuvieron una relación a largo plazo con Hugh Hefner.

Además, Lisa ha sido copresentadora invitada de The View y ha sido corresponsal especial del Dr. Phil y el Dr. Oz y también es panelista invitada frecuente en CNN y HLN y ha sido presentadora invitada en KABC Radio en Los Ángeles con el Dr. Drew y Jillian Barberie. Antes de unirse a Inside Edition, Lisa pasó más de una década como reportera deportiva reconocida a nivel nacional en CBS, Fox, ABC y ESPN, presentando e informando para docenas de programas, incluido el muy popular The Best Damn Sports Show Period.

Ha entrevistado a cientos de atletas, incluidos Alex Rodríguez, Kobe Bryant, Brett Favre y Mia Hamm. Lisa fue la primera periodista que le preguntó a Barry Bonds, ante la cámara, si había tomado esteroides. Ha transmitido desde siete Super Bowls, cinco Series Mundiales y cuatro campeonatos nacionales de la NBA, así como los campeonatos mundiales de patinaje artístico. Lisa es una actriz experimentada con apariciones como estrella invitada en “Southland”, “George Lopez” y “Fraiser” y fue una actriz regular en la serie “Sunset Beach” de Aaron Spelling.

También se interpretó a sí misma en la película nominada al Premio de la Academia, “Moneyball”. En 2006, Lisa se desempeñó como productora ejecutiva del largometraje “A Plumm Summer” (Paramount), protagonizada por Billy Baldwin y Henry Winkler. La película ganó numerosos premios, incluido el Premio al Mejor Aplauso del Festival Internacional de Cine Familiar y la Mejor Película Familiar del Festival de Cine de Austin. Lisa vive en el sur de California cuando no está de viaje dando charlas motivacionales o persiguiendo a los malos para Inside Edition.

EPISODIOS “SECRETOS DE PLAYBOY” – TEMPORADA 2

Domingo, 29 de octubre

¿QUIÉN QUIERE SALIR EN PLAYBOY? (#15 WHO WANTS TO BE A PLAYBOY CENTERFOLD)

Esta serie explora las verdades ocultas detrás de la filosofía del imperio Playboy creado por Hugh Hefner y examina sus consecuencias culturales en materia de sexualidad y visión de poder. Miles de mujeres en todo el país compitieron por la oportunidad de convertirse en Playmate, pero sólo 12 fueron elegidas para el concurso de televisión "Who wants to be a Playboy Centerfold?". Las concursantes comparten cómo fue realmente el programa, cómo los cambió la experiencia y cómo estar asociado con Playboy cumplió sueños y también les causó dolor.

Domingo, 29 de octubre

LA ERA DE LOS SIETE (#17 THE ERA OF THE SEVEN)

Después de un divorcio a finales de los 90, Hugh Hefner volvió a ser soltero y surgió la era de las siete novias. Para algunas, ser una de las siete novias era un puesto muy codiciado. Las novias de Hef no sólo fueron apoyadas por él, sino que también fueron utilizadas para promocionar públicamente la marca Playboy durante lujosos eventos y salidas a clubes. Pero ser novia no fue todo ostentación y glamour. El drama interno que se produjo entre las novias se desarrolló en el escenario público.

Domingo, 05 de noviembre

PLAYBOY EN LA UNIVERSIDAD (#16 PLAYBOY ON CAMPUS)

En 1977, Playboy recorrió las universidades en busca de chicas muy jóvenes dispuestas a posar en su revista. Mientras algunas se opusieron, otras buscaron aprovechar la oportunidad para lanzar sus carreras en el espectáculo. Pero las consecuencias en sus vidas personales no siempre fueron buenas.

Domingo, 05 de noviembre

LA VERDAD DUELE (#13 THE TRUTH HURTS)

Este show explora las verdades ocultas detrás de la filosofía del imperio Playboy creado por Hugh Hefner y examina sus consecuencias culturales en materia de sexualidad y visión de poder.

Domingo, 12 de noviembre

MI CUERPO MI DECISIÓN (#14 MY BODY MY CHOICE)

Para muchas mujeres, posar para Playboy es un sueño hecho realidad. Sin embargo, la fama y la fortuna tienen un costo muy alto. Sus cuerpos se convierten en mercancías y quedan a merced de una empresa que busca lucrar con su sexualidad y, que en ocasiones, en lugar de abrirles puertas, se las cierra.

Domingo, 12 de noviembre

ATLETAS EXPUESTOS (#19 ATHLETES EXPOSED)

El mundo del deporte suele menospreciar, discriminar y sexualizar a las mujeres. La periodista y exmodelo de portada de Playboy, Lisa Guerrero, lo sufrió en carne propia mientras compitió como animadora de la NFL y ahora habla con 3 atletas que tomaron la controvertida decisión de posar para la revista.

Domingo, 19 de noviembre

ESTÁNDARES DE BELLEZA (#18 STANDARDS OF BEAUTY)

Aunque por lo general la revista Playboy solo mostraba mujeres de belleza hegemónica, en ciertas ocasiones rompió esa norma y generó mucha controversia entre sus lectores. La periodista y exmodelo de Playboy, Lisa Guerrero, habla con tres de esas mujeres no tradicionales sobre sus experiencias.

Domingo, 19 de noviembre

MUJERES CON UNIFORME (#20 WOMEN IN UNIFORM)

Playboy solía mostrar fotos de mujeres desnudas en sus atuendos de trabajo. Algunas de las más populares entre sus lectores fueron una las de una ex oficial de la policía de Nueva York y las de una instructora de la Fuerza Aérea de EE.UU. Lisa Guerrero discute con ellas las consecuencias de esas fotos.

PURANOTICIA