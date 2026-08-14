Editorial: Un nuevo cambio no forzado en el gabinete de Kast, pero un Gobierno que parece tomar el rumbo

La salida de Natalia Duco como ministra del Deporte marca un nuevo cambio en el gabinete de José Antonio Kast, sumándose a las partidas de Trinidad Steinert y Mara Sedini, con lo cual las mujeres siguen perdiendo presencia en el Gobierno.

A tan solo cinco meses de asumir, la administración suma también la renuncia de 33 secretarios regionales ministeriales (seremis) y cinco subsecretarios: en total, más de 40 nombramientos que no lograron completar un semestre a cargo de las tareas que se les encomendaron.

Sin embargo, el Gobierno de Kast comienza a repuntar en adhesión: logró sacar adelante la megarreforma y ha puesto en agenda una gran cantidad de medidas en materia de seguridad, con lo que parece tomar el timón y entrar de lleno a un segundo semestre que podría estar marcado por mejores índices económicos.

Si bien las proyecciones aún muestran un escenario acotado —se espera un crecimiento de entre el 1% y el 1,75% anual, con una inflación cercana y que se mantenga en el 4%—, resulta positivo que se prevean leves repuntes en indicadores como el Imacec.

Un desafío para el Gobierno será, justamente, bajar las tasas de cesantía. Hoy Chile tiene un 9,4%, el nivel más alto en los últimos cinco años. Para los próximos meses se espera un escenario crítico y de mucha cautela; lo más probable es que las empresas prioricen mantener las dotaciones actuales por sobre nuevas contrataciones.

Lo que genera cierta tranquilidad es que, con este cambio forzado de la salida de Duco, el Gobierno ya no debería generar más ajustes. El equipo duro que integra el comité político parece firme. El manejo de Claudio Alvarado como biministro del Interior y Vocero ha sido bien evaluado, lo mismo con José García Ruminot a la cabeza de la Segpres. Qué decir de Jorge Quiroz, que desde la testera de Hacienda se ha transformado en el verdadero capitán del equipo, muy bien armado con la llegada de Martín Arrau en Seguridad. La labor de María Jesús Wulf es clave en Desarrollo Social, sobre todo ante las diversas reconstrucciones que se deben desarrollar por el paso de los sistemas frontales en diversas regiones del país.

Si bien las mujeres van perdiendo presencia en el Gobierno de Kast, a diferencia de lo ocurrido con la salida de Steinert y Sedini, este cambio realizado en Deportes parece fortalecer al mandatario, quien se ve mucho más seguro en su actuar; eso mismo se debería reflejar en las encuestas. No sería extraño, inclusive, una nueva alza en la adhesión del mandatario este fin de semana, sobre todo luego de una semana en donde todo indica que al fin se está tomando el rumbo desde La Moneda.