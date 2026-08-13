Editorial: La Quintrala del Teniente: el complejo ambiente laboral en la Delegación Presidencial de Quillota

El ambiente al interior de la Delegación Presidencial Provincial de Quillota, según cuentan desde sus propias dependencias, se puede cortar con un cuchillo. Existe una incomodidad tremenda, todo a raíz del fuerte carácter que tendría Pilar Cuevas, la flamante representante del presidente de la República en la provincia que reúne a las comunas de Quillota, La Cruz, La Calera, Nogales e Hijuelas.

Funcionarios tanto de oposición como del actual Gobierno —e incluso afines políticamente al propio partido de la delegada— habrían sido víctimas de malos tratos, según señalan, situaciones que habrían escalado a denuncias que ya están en conocimiento del propio Gobierno.

Este miércoles, Puranoticia.cl dio a conocer esta situación mientras se encontraba en dependencias de la Delegación de Quillota el señor Vicente Núñez, jefe de la División de Gobierno Interior de la Subsecretaría. La información, que también fue confirmada por la diputada Camila Flores, da cuenta de que hoy el Ejecutivo conoce lo que está pasando en las dependencias quillotanas, lo que obliga a encender las luces de alerta.

Cercanos a Renovación Nacional señalan que Pilar Cuevas es una excelente profesional. Cuenta con una trayectoria en diversas reparticiones públicas: fue intendenta de la región de Aysén durante el primer gobierno de Sebastián Piñera e integró el Consejo Constitucional en representación de esa misma zona. Estudió tres años de Derecho en la Universidad de Concepción y posee dos diplomados. Es decir, tiene una buena trayectoria, pero quienes la conocen saben también que tiene un carácter fuerte.

Ese carácter, sumado a una serie de episodios ocurridos desde que asumió el cargo, ha generado un ambiente de temor entre los trabajadores de la repartición. De acuerdo con los testimonios recogidos, se apunta a conductas que incluso habrían provocado que algunos funcionarios terminaran llorando tras enfrentarse a situaciones protagonizadas por la autoridad, según dio a conocer nuestro medio.

La situación ya está siendo abordada por la Asociación de Funcionarios de la Delegación Presidencial Provincial de Quillota, entidad que —según confirmó este medio— tomó conocimiento de al menos dos denuncias presentadas bajo la denominada Ley Karin, normativa que desde agosto de 2024 establece mecanismos específicos para prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo.

Quien también se ha visto salpicado por esta situación es el padrino político de Pilar Cuevas. Para nadie es un misterio la repartija de cargos entre partidos y parlamentarios. En este caso, los dardos apuntan a que en esta misma posición se intentó instalar inicialmente a la actual concejala Regina Brito, lo que no prosperó. Hoy, al interior de ese círculo político, parecen estar más preocupados por quién se queda con el cupo que por el problema de fondo que afecta a los trabajadores, quienes ya apodan a la autoridad de carácter fuerte como una verdadera Quintrala… la que le responde al Teniente.