Zlatko Dalic destacó la clasificación a cuartos y advirtió que "nunca hay que subestimar a Croacia"

El técnico de la selección de Croacia, Zlatko Dalic, se mostró sumamente satisfecho con la actuación de sus dirigidos, que debieron recurrir a los tiros penales para dejar en el camino a un aguerrido elenco japonés.

Consumado el paso a cuartos de final, el entrenador no pudo evitar rememorar el periplo de los balcánicos en el Mundial pasado, donde debieron sortear dos definiciones desde los doce pasos en su camino a la final, la cual perdieron ante Francia.

"Me recordó al partido con Rusia hace cuatro años porque fue una situación así, al límite. El rival estaba también muy metido en el partido. En esta ocasión tuvimos el control en la primera parte, pero dos o tres contraataques suyos nos pusieron nerviosos", sostuvo el estratego.

Asimismo, subrayó que "Japón estaba fuerte, aunque creo que pensó que lo tendría fácil ante nosotros, como dijo alguna publicación. Pero nunca hay que subestimar a Croacia. Vamos hasta el final. Los jugadores volvieron a demostrar persistencia y fe".

"Ellos no permitieron que marcáramos el ritmo. No nos concedieron espacios y no avanzábamos con los pases cortos. Después, concedimos un gol en una acción a balón parado y eso nos despistó un poco", complementó.

Así y todo, Dalic subrayó que "no tengo nada que reprochar a los jugadores. Hicieron todo lo que pudieron y pelearon brillantemente. Japón era un rival muy difícil que había derrotado a España y Alemania".

(Imagen: FIFA)

