Zampedri celebra primer entrenamiento de la UC en el Claro Arena: "La cancha se asemeja mucho a lo que es el pasto natural"

En Universidad Católica hay total expectación ante la opción de estrenar este domingo el nuevo estadio Claro Arena, en el duelo ante Ñublense por la 19ª fecha de la Liga de Primera.

Y este martes se cumplió un nuevo hito, porque después de 1.081 días, el plantel del cuadro "cruzado" volvió a pisar la cancha para el entrenamiento y a la espera de que pueda ser autorizado el recinto para el cotejo ante los chillanejos.

Tras la práctica, el goleador y capitán del conjunto de la franja, Fernando Zampedri, resaltó el primer trabajo en el césped sintético.

"Muy contento de pisar la cancha, de entrenar ahí. Estuvimos conociendo el manejo del balón. Esperemos que se pueda inaugurar el estadio cuanto antes, tanto para nosotros como para los hinchas, que estamos ansiosos por volver. La cancha se asemeja mucho a lo que es el natural. La encontramos muy cómoda. Cuando se desliza la pelota es diferente, pero es un buen campo de juego. Nos pusimos ansiosos por volver a entrenar allí", expresó el delantero en conferencia de prensa.

Además, el ariete argentino nacionalizado chileno se mostró confiando en que el nuevo recinto les permita enmendar el rumbo en esta irregular temporada: "No es lo mismo ser local en cualquier estadio que en tu propia casa. Para mí va a haber un cambio total. Por eso hace mucho tiempo estamos esperando este momento. Seguramente va a ser muy positivo y nos va a ayudar a las mejoras que estamos buscando".

Sobre el empate del fin de semana pasado ante el colista Deportes Iquique, el artillero sostuvo: "Estamos molestos por el resultado del fin de semana, se nos escapa un partido que en algún momento estaba en nuestro poder. Hasta la expulsión de Arancibia estábamos bien parados en la cancha".

Sobre el referato nacional, comentó: "No me quiero detener en el tema del arbitraje. Todos pueden opinar y ver cómo se está arbitrando. No soy el indicado para hablar. No merece mucho más, no nos queremos detener en eso, sino mejorar en lo futbolístico, que es lo que nos corresponde a nosotros".

En cuanto a la actual campaña, dijo: "Hoy en día se ve lejos el título, es una distancia muy grande. Dejamos pasar oportunidades. Es difícil hoy pensar en levantar una copa, por lo que nuestra responsabilidad es que el equipo juegue mejor y lo que trabajamos día a día se vea reflejado en la cancha".

Por último, sobre el tema de fichajes, Zampedri expresó: "Si llega un refuerzo, bienvenido. Si no, seguiremos con los jugadores que están. Estamos convencidos de que vamos a mejorar".

IMÁGENES:

PURANOTICIA