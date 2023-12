Zampedri se descarga contra Piero Maza después de curioso incidente: "Debe tener un poco de respeto, humildad"

Fernando Zampedri, delantero de Universidad Católica, se refirió durante la tarde del sábado al curioso incidente que protagonizó con el árbitro Piero Maza en el partido ante Deportes Copiapó, apuntando directamente al juez central por su mala ubicación en el campo de juego.

Y es que cuando corría el minuto 27 de partido, con un 2-2 en el marcador, el "Toro" esperaba en el área la ejecución de un tiro libre desde la banda derecha, a favor de los suyos. Tras el centro, el goleador fue en busca del balón, pero en su lugar chocó sin intención con el réferi, diluyéndose la jugada.

Aquello provocó los reclamos del argentino, que eventualmente le valieron una amonestación. Por lo demás, se trató del último partido del año para el ariete, considerando que no podrá jugar el próximo duelo ante Unión La Calera por acumulación de tarjetas amarillas.

Una vez finalizado el compromiso, Zampedri se refirió al hecho: "Estaba muy mal ubicado. Un árbitro de Primera División no puede estar ubicado en ese lugar, donde va a suceder la jugada. Después de la amarilla no le digo nada, solamente me retiro. Estaba enojado por la situación".

"Fue una jugada que teníamos preparada nosotros, que había salido muy bien y el árbitro no la deja culminar, entonces yo creo que también debe tener un poco de respeto, humildad, de saber que se equivocó. Pero bueno, me sacó la amarilla y ya está", cerró el artillero.

