Yonathan Andía deja Iberia sin debutar en la Tercera B para regresar a U. La Calera

Un inesperado giro podría tomar la carrera del experimentado Yonathan Andía. Tras una muy corta estadía en las filas de Deportes Iberia, escuadra que milita en la Tercera B, el defensor estaría a un paso de concretar su retorno a la máxima categoría del fútbol chileno.

La noticia sobre el término del vínculo contractual con el "Cachorro" fue dada a conocer por el propio elenco de Los Ángeles. De hecho, el futbolista ya había quedado fuera de la nómina para el debut de su ahora exequipo frente a Fernández Vial, válido por el campeonato de la quinta categoría.

A través de sus redes sociales, el cuadro de la región del Biobío emitió un comunicado para oficializar la partida del jugador. "Se informa a los medios de comunicación, socios, hinchas y público en general que el jugador Yonathan Andía León ha dejado de pertenecer a nuestra institución", indicó inicialmente la publicación.

Para profundizar en los motivos de esta salida, el combinado azulgrana detalló que "la decisión se produce luego de que el jugador recibiera una oferta para integrarse a un club de Primera División del fútbol chileno. Esta circunstancia, originada tras la lesión de un jugador y la apertura de una ventana de fichajes para el club".

De acuerdo a la información manejada por diversos medios, la referencia médica apuntaría directamente a la situación que atraviesa Unión La Calera. El conjunto cementero sufrió recientemente la sensible baja de su zaguero Javier Saldías, luego de que este sufriera un tromboembolismo pulmonar.

Cabe recordar que el lateral ya defendió los colores de los cementeros durante el periodo comprendido entre los años 2018 y 2020. Durante esa etapa, realizó grandes campañas que le permitieron debutar con la Selección chilena en noviembre de 2020, paso previo a que posteriormente fuera fichado por Universidad de Chile.

PURANOTICIA