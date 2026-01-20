Ya es oficial: Lucero se transformó en fichaje de Universidad de Chile

Tras largas semanas de especulaciones y un intenso tira y afloja entre los involucrados, este martes Universidad de Chile oficializó el arribo del delantero argentino Juan Martín Lucero, quien se transformó en el cuarto refuerzo de los estudiantiles para la temporada 2026.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del conjunto laico, el cual primero subió un video de un gato -apodo en del atacante- en el Centro Deportivo Azul, para después publicar un registro del trasandino posando con la camiseta del club.

El ariete de 34 años arribó al cuadro universitario en calidad de agente libre luego de destrabar su salida de Fortaleza, club donde se encontraba desde 2023 y con el cual marcó 58 goles en 160 partidos.

Previo a su etapa en el elenco tricolor, el oriundo de Junín tuvo un destacado para por Colo Colo, archirrival de la U, convirtiendo 24 tantos en 39 cotejos en 2022 antes de marcharse activando una supuesta clausula de salida que negaron desde el Cacique.

Esto derivó en una larga disputa legal entre los albos y el León del Pici que se zanjó en el TAS y, posteriormente, las instituciones alcanzaron un acuerdo para pagar los montos adeudados.

Según trascendidos, Lucero firmaría un contrato por dos temporadas con la posibilidad de extenderlo por un año más. Además se ha especulado con que recibiría uno de los sueldos más altos del balompié criollo.

De esta manera, el "Gato" se sumó a los nombres de Eduardo Vargas, Lucas Romero y Octavio Rivero como las caras nuevas de Universidad de Chile para el 2026.

PURANOTICIA