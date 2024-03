Wanderers y San Luis a la cancha: Estos son los cuatro partidos de este domingo en la primera B

El camino hacia la división de honor seguirá su curso este domingo en el marco de la sexta jornada del ascenso, con cuatro partidos claves para perfilar a los clubes que pueden ser considerados candidatos al título.

A partir del mediodia de este domingo se jugará dos compromisos en simultáneo. Santiago Wanderers recibirá en Valparaíso a Magallanes con la misión de seguir acercándose a los primeros lugares. Los dirigidos por Francisco Palladino viven un prometedor presente, con tres victorias consecutivas, lo que les permite situarse en el sexto puesto de la tabla.

En tanto, en el otro partido quese jugará a las 12 horas, Universidad de Concepción recibirá en el sur a Deportes Recoleta. Los capitalinos han sido una de las sorpresas de esta temporada, y en caso de ganar, le arrebatarán la cima a Deportes La Serena.

El tercer duelo se jugará a partir de las 18 horas. San Luis de Quillota hará de local ante Deportes Antofagasta, y en cruce que cerrará la joranda dominical será protagonizado por San Marcos de Arica y Deportes Santa Cruz en el Estadio Carlos Dittborn.

PROGRAMACIÓN FECHA 6 PRIMERA B

12:00: Santiago Wanderers vs Magallanes- Estadio Elías Figueroa Brander

12:00: Universidad de Concepción vs Deportes Recoleta- Estadio Ester Roa Rebolledo

18:00: San Luis vs Deportes Antofagasta- Estadio Lucio Fariña

20:00: San Marcos vs Deportes Santa Cruz- Estadio Carlos Dittborn

PURANOTICIA