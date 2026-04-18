Wanderers evitó sorpresas y derrotó de manera agónica a un incansable Magallanes

En un duelo vibrante y plagado de emociones de principio a fin, Santiago Wanderers se esforzó al máximo para derrotar por un agónico 3-2 a Magallanes en el estadio Santiago Bueras, instalándose en la zona alta de la Liga de Ascenso.

El cuadro carabelero impuso sus términos en el tramo inicial del cotejo y le aportilló el rancho al portero Raúl Olivares, quien hizo lo posible por mantener el cero en el arco de un cuadro porteño que no reaccionaba en la cancha.

Eso hasta el minuto 24, momento en que Marcos Camarda sacó un disparo ajustado al poste izquierdo del portero para abrir la cuenta. Y antes de que el primer tiempo entrara en instancias finales, Claudio Meneses vio la tarjeta roja en el local por una infracción sobre Walter Ponce (38').

Camarda volvió a hacerse presente en el compromiso en el amanecer del complemento (50') , aprovechando un grosero error de la defensa para marcar un 2-0 que a esas alturas parecía decisivo.

Sin embargo y pese a estar con un hombre menos en la cancha, el Manojito de Claveles reaccionó y con anotaciones de Matías Vásquez (82') y Milton Alegre (83') logró emparejar el tanteador.

Y cuando el duelo parecía sentenciado, Joaquín Silva (90') aprovechó un centro de Leandro Navarro para establecer el definitivo 3-2 que le permitió al Decano escalar al tercer lugar con 15 puntos, uno menos que el líder Deportes Recoleta. La Academia, en cambio, se estancó en el quinto escalón con doce unidades.

Magallanes tratará de dar vuelta la página el próximo sábado a las 12:30 cuando visite a Unión San Felipe. Santiago Wanderers, en tanto, enfrentará a Deportes Iquique desde las 20:00 del lunes 27.

PURANOTICIA