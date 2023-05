Vicente Pizarro descarta quiebre en la interna de Colo-Colo: "Estamos muy unidos para los próximos desafíos"

En los últimos días se dio a conocer sobre un supuesto cruce entre el técnico Gustavo Quinteros y jugadores de Colo-Colo tras la dura derrota ante Boca Juniors en el estadio Monumental por Copa Libertadores.

Uno de los que se refirió al tema fue Vicente Pizarro, quien aseguró que en el elenco de Macul están "muy unidos" y además, palpitó el duelo de este martes frente a Audax Italiano.

"Sabemos que tenemos que corregir muchas cosas. Estamos muy unidos para los próximos desafíos y todos trabajando para quedarnos con un triunfo. Nos dolió mucho la derrota ante Boca. Creo que hicimos un buen partido y merecimos mucho más. El partido de mañana es una linda revancha para conseguir un triunfo. Ha sido un campeonato bastante parejo donde todos están dejando puntos. El equipo cada vez se ve mejor y esperamos conseguir resultados", expresó en conferencia de prensa.

Además, sobre el castigo de tres partidos sin público como local en el estadio Monumental, sostuvo: "Es lamentable para nosotros disputar nuestros partidos sin público. Contra Boca Juniors quedó demostrado que nuestros verdaderos hinchas se pueden comportar de buena manera".

También, se refirió a los canteranos del equipo: "Todos los jugadores que nos formamos en este club sabemos que representa Colo-Colo. Tenemos que estar preparados para rendir cada vez que nos toque jugar y defender esta camiseta".

Por último, sobre un posible homenaje a un histórico ex jugador como Lizardo Garrido, Pizarro comentó: "Es una persona muy cercana para mí, tanto a nivel de club como familiar. No soy yo quien tome esa decisión. Creo que todo tipo de homenaje a ex jugadores del club es muy bueno".

