La BBC destaca el salto de Darío Osorio a la Premier League y lo califica como el "Alexis Sánchez de su generación"

Darío Osorio logró dar el salto en el fútbol europeo tras dejar el Midtjylland de Dinamarca para incorporarse al Crystal Palace de la Premier League de Inglaterra.

El joven delantero chileno ha generado expectativas en el fútbol británico, por lo que la BBC, uno de los medios más prestigiosos del Reino Unido, le dedicó un artículo al atacante nacional, quien actualmente se encuentra junto a la Roja en su gira por Norteamérica.

En una nota titulada "En busca de tesoros ocultos: ¿queda algún lugar en el mundo por explorar?", el citado medio repasó la trayectoria del formado en Universidad de Chile.

"Los clubes más importantes del mundo estaban al tanto de la joven promesa que estaba causando sensación en Universidad de Chile, a quien apodaron el 'Alexis Sánchez de su generación'", sostuvo la publicación.

Además, añadió que "el chileno estuvo en el radar de AC Milan, RB Leipzig, Salzburgo y otros clubes de Inglaterra y Alemania, antes de dejar Santiago a los 19 años para continuar su carrera en Dinamarca".

La BBC también conversó con Kristian Kjaer, director deportivo del Midtjylland, quien resaltó el proceso llevado adelante por el cuadro danés para fichar al oriundo de Hijuelas: "Cuando fichamos a Darío Osorio, no fue porque nadie lo conociera".

Por último, la BBC sostuvo: "Fue una estrategia cuidadosamente planificada. Tras tres temporadas en Escandinavia, el extremo se unió al Crystal Palace cedido este verano con una opción de compra de 24 millones de libras, lo que lo convertiría en la venta más cara en la historia de la Superliga danesa".

(Imagen: cpfc)

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