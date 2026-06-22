Uruguay no pudo contra Cabo Verde y deberá buscar la clasificación ante España

Uruguay y Cabo Verde empataron 2-2 en un intenso y disputado encuentro que cerró la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026, en el Estadio de Miami.

El conjunto sudamericano comenzó mejor, imponiendo velocidad por las bandas y generando las primeras aproximaciones. De hecho, la ocasión más clara llegó tras una jugada de Agustín Cannobio, quien desbordó por derecha y habilitó a Federico Valverde. El remate del capitán uruguayo pasó muy cerca del palo izquierdo defendido por Vozinha, figura en el empate de Cabo Verde ante España en la jornada inicial.

Pese al dominio inicial de la Celeste, Cabo Verde fue más efectivo. A los 21 minutos, Kevin Pina abrió la cuenta con un tiro libre preciso que superó la barrera y se clavó lejos del alcance de Fernando Muslera.

Cuando el partido parecía complicarse para Uruguay, el equipo reaccionó con fuerza en el cierre del primer tiempo. En una ráfaga de cinco minutos, logró dar vuelta el marcador. El empate llegó a través de Maximiliano Araújo, atento a un rebote tras un desvío en Lopes Cabral, que terminó empujando el balón al fondo de la red.

El propio Araújo volvió a ser protagonista en la jugada del 2-1. Tras un centro de Valverde, asistió a Cannobio, quien en la última acción del primer tiempo definió para poner en ventaja a Uruguay.

En el complemento, la Celeste salió mejor posicionada y logró controlar por momentos la posesión, aunque una desatención defensiva volvió a cambiar el desarrollo del partido. Helio Varela aprovechó un error en la salida de Mathías Olivera, eludió a Muslera y marcó el 2-2 en su primera intervención.

En el tramo final, Uruguay empujó con intensidad en busca del triunfo. Rodrigo Bentancur estuvo cerca del tercero con un remate de cabeza que exigió al arquero rival. Luego, el propio mediocampista protagonizó una acción clave al evitar sobre la línea lo que pudo ser el gol de la victoria de Cabo Verde, tras un mano a mano de Nuno De Costa.

Con este resultado, Uruguay cerrará la fase de grupos enfrentando a España en Guadalajara, mientras que Cabo Verde hará lo propio ante Arabia Saudita en Houston.

PURANOTICIA