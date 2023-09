Uno a uno de Chile: Arturo Vidal marcó diferencia inmediata al ingresar y anotar el descuento en derrota

La selección chilena tuvo un discretísimo debut en las Clasificatorias al Mundial 2026, al perder categóricamente por 3-1 ante Uruguay, en el estadio Centenario. Pobre partido que evidenció ripios en el plantel de la Roja, con individualidades bajas y poca posibilidad de realizar juego colectivo ante el planteamiento oriental.

Brayan Cortés: Muy bien posicionado en la primera ocasión charrúa, liderada por Darwin Núñez. Tremendo achique en lo que pudo haber sido el 2-0 de los orientales. Muy poco que recriminar al formado en Deportes Iquique, que también evitó más goles de los locales en la segunda mitad.

Nayel Mehssatou: Bajísimo nivel del chileno nacido en Bélgica. Se mostró inseguro en la salida y con muy poca marca. En la jugada del gol, y una llegada charrúa tras la apertura de la cuenta, nacieron por su lado a través de un incisivo Nicolás de la Cruz. Prácticamente nada que rescatar del lateral derecho.

Gary Medel: Estuvo atento para despejar pelotas importantes en área propia. Su dupla con Guillermo Maripán pasó zozobras en el último cuarto de cancha, lo que no suele ser una buena señal. No obstante, fue uno de los pocos que mostró templanza y jerarquía en su zona.

Guillermo Maripán: Se vio sobrepasado en velocidad por el centrodelantero del Liverpool. Muy a destiempo en el primer gol de Uruguay, que se desarrolló por su lado del área. El zaguero sigue sin mostrar seguridad con la Roja en el pecho, y no parece mostrar una evolución respecto a lo hecho en el proceso clasificatorio anterior.

Gabriel Suazo: No tuvo mucho que hacer. La presión de Uruguay era intensa en la salida chilena, y no siempre tenía un compañero al lado para tener una descarga limpia. Con más vocación ofensiva que defensiva, mostró un partido discreto, pero con la certeza de que actualmente no hay nadie mejor que él en su puesto.

Marcelino Núñez: Intentó darle algo de fútbol al medio campo chileno. Puede que la falta de minutos en su equipo haya influido en sus decisiones erráticas, y queda la sensación de que le falta más rapidez a la hora de decidir, y más precisión a la hora de tocar el balón. De sus pies nació el descuento criollo.

Erick Pulgar: Se ganó una tarjeta amarilla en la primera mitad, específicamente en una jugada en la que no pudo darle caza a Nicolás de la Cruz. Aquello fue el reflejo del volante del Flamengo: lento en la marca, poco despliegue físico, errático e intrascendente. Perdió el balón infantilmente en el medio, en el tercer gol de Uruguay.

Charles Aránguiz: El “Príncipe” está lejos de su mejor momento. Estuvo bastante impreciso en el medio terreno, no mostró seguridad en jugadas que dejaron expuesta a la defensa criolla, y no vio venir el amague de Federico Valverde en lo que fue el 2-0 de Uruguay, mostrando ripios en su marca.

Diego Valdés: Fue uno de los jugadores chilenos con más vocación ofensiva e intención. Su talento es innegable, y mostró chispazos de buen fútbol, pero no plasma completamente su idea de juego en el terreno de juego, que es precisamente lo que le falta al plantel chileno. Tuvo participación en el descuento.

Ben Brereton: Se mostró laborioso. Quiso hacerse del balón a toda costa, ya sea en el último cuarto o bajando un par de líneas para ayudar en labores defensivas. Pudo anotar el primero para Chile en el 52’, pero se demoró demasiado. Perdió demasiados balones en medio terreno por querer ganar el esférico.

Alexander Aravena: Desasistido en el último cuarto de cancha. No recibió pelotas demasiado claras para poder marcar la diferencia como en Universidad Católica. Además, perdió muchos balones en la salida que terminaron por marcar el rumbo del partido, como la diana de Federico Valverde. Queda en deuda el “Monito”.

Arturo Vidal (66’): Comenzó a marcar diferencias en su ingreso por Charles Aránguiz, debido a su despliegue físico y visión de juego. Su presencia en área rival permitió que Chile pudiese descontar cuando se perdía por 3-0. Fue el protagonista del mejor momento nacional.

Juan Delgado (66’): No tuvo mayor incidencia en el juego ofensivo de la Roja, pero su entrada coincidió con el gran repunte que mostró la selección en la última parte del compromiso.

Darío Osorio (81’): No marcó mayores diferencias con su ingreso.

Rodrigo Echeverría (88’): No marcó mayores diferencias con su ingreso.

PURANOTICIA