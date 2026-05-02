Universidad de Chile golea a La Serena y alcanza la cima en la Copa de la Liga

Aprovechando las graves y reiteradas fallas en la zaga de su rival, Universidad de Chile estructuró una contundente goleada por 5-0 sobre Deportes La Serena. El encuentro, disputado en el estadio La Portada, le permitió al elenco universitario instalarse en el primer lugar del Grupo D correspondiente a la Copa de la Liga.

La motivación del cuadro laico venía precedida por la reciente igualdad entre Unión La Calera y Audax Italiano, resultado que les brindaba la oportunidad de alcanzar a los punteros si conseguían una victoria. Por su parte, la escuadra dueña de casa se jugaba sus últimas cartas, conscientes de que una caída sentenciaría definitivamente su salida del certamen.

Durante los primeros pasajes del compromiso, los locales mostraron una ligera superioridad. Sin embargo, los forasteros rápidamente adelantaron sus líneas. Fue así como a los 12 minutos, Matías Zaldivia despachó un pase largo desde terreno propio hacia Agustín Arce. El mediocampista sacó provecho de una salida a destiempo del guardameta Eryin Sanhueza para inaugurar el marcador.

El trámite del partido se simplificó notoriamente para la escuadra comandada por Fernando Gago tras la apertura de la cuenta. A los 31', una recuperación azul en el mediocampo derivó en una asistencia para Juan Martín Lucero. El atacante, conocido como el "Gato", advirtió que el portero se encontraba fuera de su zona y no dudó en ejecutar un remate de larga distancia que decretó el 2-0.

Aunque los dueños de casa rozaron el descuento a los 39 minutos, una notable intervención del arquero Gabriel Castellón ahogó el grito de gol. Poco antes de irse al descanso (43'), Agustín Arce filtró un sutil pase para Ignacio Vásquez, quien batió al meta Sanhueza mediante un potente zapatazo que dejó las cosas 3-0.

En la etapa complementaria, existió la sensación de que los papayeros podrían estrechar las cifras, pero el equipo universitario pisó el acelerador. Un doblete de Maximiliano Guerrero, anotado a los 61' y 64', sepultó cualquier ilusión del conjunto adversario, que solo registró tibias aproximaciones sin mayor peligro para el cancerbero visitante.

Gracias a este resultado, el Romántico Viajero sumó siete unidades, igualando la línea de Unión La Calera y Audax Italiano, pero adueñándose del liderato exclusivo gracias a su mejor diferencia de gol. En contraste, el equipo granate quedó estancado en el fondo de la tabla con apenas un punto, confirmando su eliminación.

La agenda del torneo indica que el próximo sábado a las 15:00, Deportes La Serena recibirá a los itálicos. En paralelo, Universidad de Chile se trasladará hasta la Región de Valparaíso para visitar a los cementeros a partir de las 15 horas.

Deportes La Serena

Eryin Sanhueza; Joaquín Gutiérrez (Andrés Zanini, 67'), Lucas Alarcón, Rafael Delgado, Yahir Salazar; Gonzalo Escalante, Sebastián Díaz, Felipe Chamorro; Ángelo Henríquez (Matías Marín, 60'), Diego Rubio (Cristóbal Sepúlveda, 45'), Nicolás Stefanelli (Bastián Sandoval, 45'). (DT: Felipe Gutiérrez)

Universidad de Chile

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal (Nicolás Fernández, 45'), Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez (Franco Calderón, 34'), Marcelo Morales; Israel Poblete (Charles Aránguiz, 45'), Lucas Barrera, Agustín Arce; Maximiliano Guerrero (Javier Altamirano, 74'), Juan Martín Lucero (Lucas Assadi, 56'), Ignacio Vásquez. (DT: Fernando Gago)

Árbitro: Mathías Riquelme

Estadio: La Portada, La Serena

PURANOTICIA