Apoyada en una primera fracción que rozó la perfección, Universidad de Chile le pasó por arriba a Deportes Concepción y se impuso por un contundente 5-1, timbrando su boleto para Copa Libertadores como Chile 2.

Los azules llegaban a este compromiso con la misión de quedarse con los tres puntos para asegurar su regreso a al torneo de clubes más importante del continente y no depender de lo que a esa misma hora hiciera Universidad Católica -su único contendiente- con Huachipato en el Claro Arena.

En la vereda opuesta, el León de Collao también tenía la obligación de ganar para encaminar su clasificación a Copa Sudamericana. Todo esto en una jornada bastante especial, ya que era el último compromiso de Joaquín Larrivey en el recinto de la Región del Biobío.

Sin embargo, los penquistas estuvieron lejos de darle una feliz despedida al "Bati", El cuadro universitario fue amplio dominador y después de varios avisos, abrió la cuenta con un penal convertido por Charles Aránguiz (19') y estiró las diferencias con un tiro de Nicolás Fernández al segundo poste (23').

Fernando Díaz movió las piezas en el dueño de casa con un par de cambios poco después de la media hora de juego. No obstante, sus modificaciones no alcanzaron a surtir efecto, ya que el forastero aumentó todavía más su distancia gracias a un doblete de Maximiliano Guerrero (38' y 44').

Como era de esperarse, la U sacó el pie del acelerador en el complemento, mientras que el conjunto lila se animó un poco más y tuvo un par de chances para acortar distancias, pero ni el intento de gol olímpico (57') ni el potente tiro libre de Jorge Henríquez lograron sorprender al portero Gabriel Castellón.

En el epílogo, cerca del término del tiempo reglamentario,Ethan Espinoza envió un centro desde la izquierda que Larrivey (87') conectó con un certero cabezazo para batir al golero. Pero en los descuentos, Octavio Rivero recibió un pase entre línea y con un sutil toque venció al guardameta Nicolás Araya, sentenciando el duelo (90+5').

La victoria le permitió al Romántico Viajero afirmarse en el segundo lugar con 57 puntos y con tres más en disputa, se hizo imposible de alcanzar por Universidad Católica, asegurando así el cupo de Chile 2. La escuadra sureña, en tanto, se mantuvo octava con 39 unidades.

Por la última fecha del certamen, Deportes Concepción visitará a Deportes Limache desde las 20:30 horas del próximo sábado con el objetivo de capturar un cupo a torneos internacionales. Al día siguiente, puntualmente a las 18:00, Universidad de Chile recibirá a una Unión La Calera que podría llegar descendida o luchando aun por la permanencia. Antes, eso sí, enfrentará este jueves a Coquimbo Unido por la ida de las semifinales de Copa Chile, a partir de las 18:00.

Deportes Concepción

Nicolás Araya; Ariel Cáceres (Jorge Henríquez, 35'), Norman Rodríguez, Mateo González, Diego Carrasco (Sebastián Martínez, 78'); Mario Sandoval, Misael Dávila (Yonathan Rodríguez, 35'); Aldrix Jara (Joaquín Montecinos, 45'), Ethan Espinoza, Dilan Varas (Fernando Martínez, 45'); Joaquín Larrivey. (DT: Fernando Díaz)

Universidad de Chile

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez; Maximiliano Guerrero (Diego Cofré, 75'), Charles Aránguiz (Javier Altamirano, 64'), Lucas Barrera (Marcelo Díaz, 45'), Tobías Reinhart, Nicolás Fernández; Agustín Arce (Ignacio Vásquez, 45'), Juan Martín Lucero (Octavio Rivero, 64'). (DT: Fernando Gago)

Árbitro: Rodrigo Carvajal

Estadio: Ester Roa Rebolledo, Concepción

PURANOTICIA