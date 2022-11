Universidad de Chile estaría cerca de sumar a su primer refuerzo

Universidad de Chile estaría a pocos detalles de sumar a su primer refuerzo. Se trata de Brahian Alemán, volante uruguayo de 32 años que había sido sondeado durante las últimas semanas por la dirigencia azul, para reforzar el mediocampo de los estudiantiles.

Según señala Redgol, destacan que el gerente deportivo Manuel Mayo ya ha sostenido conversaciones con posibles refuerzos y candidatos a asumir la dirección técnica del club, siendo prácticamente la más avanzada la negociación con el charrúa.

En ese sentido, se señala que estaría prácticamente todo acordado entre el mediocampista y la U, pero que todavía falta conversar con el club dueño de su pase, Gimnasia y Esgrima de la Plata.

Así lo confirmó el periodista Jorge Hevia Cristino: "Alemán y la U ya tienen acuerdo. Ahora viene la conversa entre clubes".

Cabe recordar que hace casi una semana, el oriental aseguró a Bolavip que "obviamente sería lindo ir a la U, pero estoy afuera y no sé mucho, sé que hubo sondeos como te dije antes, pero le dije a mi representante que no me diga nada hasta que vuelva".

