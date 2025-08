Sugieren que Ben Brereton regrese al Blackburn Rovers: "Ese atacante debería ser él"

Ben Brereton regresó al Southampton, donde no mostró un buen nivel en la pretemporada. Es que el delantero chileno-inglés no marcó goles en los tres primeros partidos, mientras que en el último no fue convocado por lesión.

Por eso, el ex seleccionado nacional se ha llenado de críticas en Inglaterra, y el periodista Alex Lawes, del medio Football League World, realizó una larga columna donde le sugirió al atacante que vuelva al Blackburn Rovers, elenco en el cual brilló hace unas temporadas.

"La llegada del entrenador Valerien Ismael está cambiando de táctica para asegurarse de que tenga las armas necesarias a su disposición. En ataque queda un poco corto en términos de jugadores que realmente podrían adaptarse a su sistema, por lo que un movimiento por un atacante parece probable. Ese atacante debería ser Ben Brereton Díaz: sería un movimiento notablemente ambicioso, pero hay razones por las cuales quizás sería lo mejor para todas las partes", expresó el columnista.

"Brereton Díaz sería ideal para Ismael en ese sentido, con el atacante internacional chileno capaz de jugar en tres puestos de ofensiva, pero quizás mejor por la banda derecha, como fue el caso cuando anteriormente triunfó en Ewood Park", añadió.

Además, agregó que "en términos de movilidad y disposición para usar su físico, Brereton Díaz combina muy bien las dos cosas con su estructura y capacidad para convertirlo en una amenaza física, además de tener un indudable mayor nivel de habilidad técnica para prosperar en numerosas posiciones".

Consignar que el Southampton debutará este sábado 9 de agosto en la nueva temporada de la Championship, cuando enfrente al Wrexham.

