Universidad de Chile busca portero y sondea a dos ex Universidad Católica y a Gabriel Arias

Tras la llegada del argentino Gonzalo Reyna, Universidad de Chile continúa moviéndose en el mercado y estaría decidida a sumar a un portero que pelee el puesto con Gabriel Castellón, titular indiscutido desde hace tres años.

Según TNT Sports, serían tres los candidatos apuntados en la carpeta del conjunto laico para custodiar su arco, pero lo llamativo es que dos de sus alternativas tienen pasado en Universidad Católica.

Uno de ellos es Matías Dituro, ganador de seis títulos (cuatro de Primera División y dos Supercopas) con el elenco cruzado, quien actualmente milita en Elche y en marzo renovó su vínculo hasta mediados de 2027.

Además, los estudiantiles también habrían anotado el nombre de Thomas Gillier, canterano del cuadro precordillerano que se marchó como agente libre a mediados de 2025 al Bologna, club que a su vez lo cedió al CF Montreal, donde se encuentra actualmente.

Por último, la U también seguiría de cerca el caso del ex seleccionado nacional Gabriel Arias, quien se lesionó en febrero pasado y de acuerdo con el citado medio, Newell's Old Boys buscaría rescindirle el contrato.

Consignar que en la presente temporada Castellón ha disputado 26 cotejos, con un saldo de 24 goles recibidos y diez vallas invictas.

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