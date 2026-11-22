Universidad Católica es el equipo que más victorias ha conseguido en el estadio Monumental enfrentando a Colo Colo.

Y esa estadística debe refrendarla la tarde de este domingo, a las 18 horas, cuando enfrente al campeón de la Liga de Primera porque ganar es la única opción que tienen los cruzados si quieren mantener en alto sus aspiraciones de lograr su gran objetivo: clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 como Chile 2.

Universidad de Chile le dejó tarea a la UC pues tras vencer el sábado por 1-0 a O’Higgins se alejó cinco puntos y mantuvo así la primera opción para llegar a la Libertadores.

Los cruzados presentarán la baja del lateral Eugenio Mena, en tanto que Colo Colo lamentará dos ausencias importantes: la del defensor Arturo Vidal quien sufrió una sobrecarga muscular, y la del delantero Javier Correa quien fue operado de meniscos.

La jornada 28 de la Liga de Primera anota otros dos partidos en la jornada dominical: a las 12 horas, en el CAP de Talcahuano, Huachipato recibirá a Deportes Concepción mientras que a las 20.30 horas Limache jugará con La Serena en el Lucio Fariña de Quilota.

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