Universidad Católica suma puntos en la tabla de la mano de Zampedri

No es algo común y por eso impresiona. La potencia goleadora de Fernando Zampedri es tan grande que ya se puede anticipar que la UC descansará en su goleador para sumar puntos.

El Toro, esta vez, fue decisivo para la victoria de la Católica en Chillán ante Ñublense 2-1 y que lo deja como sublíder de la Liga de Primera, a un punto de Limache.

Simplemente espectacular lo del argentino-chileno. Pura claridad en medio de un fondo prioritariamente oscuro.

Lo trabado que fue el primer tiempo quedó reflejado en lo poco que ambos equipos se acercaron al pórtico rival.

De hecho, sólo después de la apertura de la cuenta por parte de Ñublense por intermedio de un penal ejecutado por Jeraldino (26’), los cruzados recién arriesgaron más. Y claro, como pasa casi siempre, la UC tuvo su premio cuando apareció su sempiterno goleador, primero para ser objeto de una falta que se cobró como penal del arquero Nicola Pérez y luego convirtiendo el tanto desde los doce pasos con la maestría habitual del Toro.

En la segunda etapa, la expulsión de Pablo Calderón hacía pensar que la UC tenía camino expedito para hacerse del partido. El DT Garnero dispuso una disposición más ofensiva, pero nada. El gol no llegaba.

Hasta que apareció Zampedri con un cabezazo inmenso, que le dio el triunfo a los cruzados. Otra vez. Como siempre. Nunca falla.

Ñublense (1)

Nicola Pérez; Diego Céspedes, Osvaldo Bosso, Pablo Calderón; Gabriel Graciani (Felipe Campos, 66’), Lorenzo Reyes, Manuel Rivera (Carlos Salomón, 86’), Jovany Campusano; Matías Plaza (Alex Valdés, 46’); Ignacio Jeraldino (Fernando Ovelar, 58’) y Franco Rami (Giovany Ávalos, 86’). DT: Juan José Ribera.

Universidad Católica (2)

Vicente Bernedo; Tomás Asta-Buruaga (Bernardo Cerezo, 78’), Branco Ampuero, Agustín Farías, Cristian Cuevas; Diego Corral (Diego Valencia, 28’), Gary Medel, Jimmy Martínez (Alfred Canales, 78’), Jhojan Valencia (Matías Palavecino, 66’); Justo Giani y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

Liga de Primera (Fecha 5).

Estadio: Nelson Oyarzún.

Goles: Ignacio Jeraldino (Ñ, 26’) de penal, Fernando Zampedri (UC, 45’ y 90’) el primero de penal.

Expulsado: Pablo Calderón (Ñ, 61).

Árbitro: Fernando Véjar.

Público: 7.385 personas.

PURANOTICIA