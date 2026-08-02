Unión Española cae ante Magallanes y estira su tranco irregular en el Ascenso

Después de dos fechas sin victorias en la Liga de Ascenso, Magallanes volvió a los abrazos este domingo tras vencer por un ajustado 3-2 a una deslucida Unión Española en el estadio Municipal de San Bernardo.

Ulises Ojeda adelantó al elenco de colonia con un potente disparo cruzado dentro del área (23'), pero el dueño de casa no tardó en reaccionar y dio vuelta el marcador con frentazo de Felipe Yáñez (33') y un zapatazo frontal de Hans Salinas (45+1').

Yáñez repitió en el inicio del complemento tras un disparo que encontró una flojísima respuesta del arquero (51') y aunque los pupilos de Ronald Fuentes trataron de revertir su suerte, solo pudieron descontar con un autogol de Salinas (81').

De esta manera, el cuadro albiceleste escaló hasta el octavo lugar igualando los 25 puntos del elenco hispano, que solo ha cosechado una victoria en sus últimos cinco compromisos.

En el marco de la fecha 19 del certamen, Unión Española recibirá a Deportes Antofagasta desde las 18 horas del próximo viernes, mientras que Magallanes visitará a Deportes Temuco a las 20:00 del sábado nueve.

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