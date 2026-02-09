U. La Calera se suma a O'Higgins en la cima de la Liga de Primera tras vencer a Cobresal

La Liga de Primera tiene nuevo líder a partir de este lunes. Se trata de Unión La Calera, cuadro que se hizo fuerte en el estadio Nicolás Chahuán Nazar para derrotar por 3-1 a Cobresal, saltando a lo más alto de la tabla gracias a su diferencia de gol.

"Cementeros" y "mineros", gracias a sus victorias sobre Everton y Huachipato, respectivamente, tenían la posibilidad de saltar hasta el primer puesto de la tabla en compañía de un O'Higgins que había ganado sus dos encuentros.

El dueño de casa tomó la delantera bien temprano en el partido. Kevin Méndez disparó al palo, la jugada siguió su curso y tras un centro rasante de Daniel Gutiérrez, el uruguayo tuvo su revancha y apareció destapado por el segundo poste para impactar el balón y estrenar el marcador (7').

La visita había llegado al empate a través de Agustín Nadruz, pero el árbitro anuló la conquista por una mano en el transcurso de la jugada (20') y cuando el duelo se acercaba a la media hora, Francisco Pozzo recibió un pase, se fue en demanda del arco contrario y con un disparo cruzado venció al portero Alejandro Santander (28').

Los pupilos de Martín Cicotello no sacaron el pie del acelerador y con un potente disparo del incombustible Sebastián Sáez (34') aumentaron las cifras, desatando los festejos de su parcialidad. Recién en el epílogo de la primera mitad llegó la reacción de los nortinos con un tanto de Nadruz que esta vez sí subió al tanteador (45+3').

Si bien el gol del charrúa reavivó las esperanzas de los legionarios, que imprimieron mucha intensidad en los primeros pasajes del complemento, los caleranos ordenaron sus líneas para impedir los embates del contrario haciendo que el compromiso fuera mucho más trabado que en la fracción inicial.

A pesar de que los albinaranjas apuraron el juego en los minutos finales, el marcador no se movió y los locales celebraron un triunfo que los catapultó a lo más alto del certamen con los mismos seis puntos de O'Higgins, pero mejor diferencia de gol. Los atacameños, en tanto, se estancaron en el noveno puesto con tres unidades.

El próximo sábado a las 20:30 horas, Cobresal recibirá en el estadio El Cobre a Universidad Católica. Unión La Calera, en tanto, se moverá hasta la comuna de Macul para visitar a Colo Colo desde las 20:30 del domingo.

Unión La Calera

Nicolás Avellaneda; Cristopher Díaz, Rodrigo Cáseres, Nicolás Palma, Daniel Gutiérrez; Juan Requena, Joaquín Soto (Yerko Leiva, 61'); Kevin Méndez (Cristián Gutiérrez, 79'), Sebastián Sáez (Camilo Moya, 68'), Bayron Oyarzo (Axel Encinas, 68'); Francisco Pozzo (Matías Campos López, 79'). (DT: Martín Cicotello)

Cobresal

Alejandro Santander; Guillermo Pacheco, Franco Bechtholdt, José Tiznado, Rodrigo Sandoval; Juan Fuentes (Renato Huerta, 45+2'), Agustín Nadruz; César Yanis, Bryan Carvallo, Julián Brea; Steffan Pino. (DT: Gustavo Huerta)

Árbitro: Manuel Vergara

Estadio: Nicolás Chahuán Nazar, La Calera

