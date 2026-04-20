U. La Calera remontó ante la UC que dejó escapar la posibilidad de alcanzar a D. Limache en la cima de la Liga de Primera

Durante la jornada que bajó el telón a la décima fecha de la Liga de Primera, Universidad Católica desperdició la chance de alcanzar a Deportes Limache en lo más alto de la Liga de Primera. En el césped del Claro Arena, el conjunto de Unión La Calera dio la sorpresa al conseguir una valiosa remontada por 2-1 frente a los precordilleranos.

Llegar a la cima del torneo era el único objetivo de la escuadra local esta noche, que venía impulsada por sus recientes victorias sobre Cruzeiro y Palestino. Por su parte, el elenco forastero tenía la urgencia de seguir sumando de a tres para alejarse del colista, Deportes Concepción, y aproximarse a la zona de salvación.

El encuentro estuvo marcado por una jornada especial para los dueños de casa a raíz de la despedida de Juan Tagle, quien dio un paso al costado tras diez años liderando la institución. Como muestra de respeto, el dirigente recibió una camiseta conmemorativa y fue aplaudido por los presentes en el recinto.

A pesar de contar con este ingrediente anímico y ejercer un claro dominio en la cancha, el cuadro local generó escasas acciones de riesgo durante la primera mitad. De hecho, el lapso inicial quedó marcado por la polémica en el minuto 40', luego de que el árbitro Nicolás Gamboa decidiera no expulsar a Fernando Zampedri, goleador y capitán estudiantil, por una presunta agresión sin balón. Aunque el juez revisó la acción en el monitor, la jugada quedó sin sanción.

En el epílogo de la fracción inicial, en medio de una fría y neblinosa noche en la comuna de Las Condes, se rompió el cero. El delantero universitario Justo Giani no pudo impactar un centro desde el sector derecho, dejando la pelota suelta dentro del área, momento en que apareció Branco Ampuero para empujar el esférico con un "puntete" y abrir la cuenta.

La tónica del duelo varió drásticamente en el arranque del complemento. La escuadra calerana cambió rápidamente el chip, adelantó sus líneas y logró emparejar las cifras a los 52' con un sutil toque de Rodrigo Cáseres. Poco después, Christopher Díaz marcaba el segundo del forastero, pero el colegiado invalidó la conquista por offside.

Como si todo esto no bastara, el panorama se oscureció para los pupilos de Daniel Garnero en el 68', cuando Clemente Montes dejó a su equipo con diez elementos por expulsión tras doble amarilla. Y aunque los capitalinos tuvieron un tibio despertar, el conjunto cementero no perdió la concentración y sentenció el partido en el epílogo. A los 84', Kevin Méndez le ganó la espalda a Eugenio Mena y, cuando tuvo encima al portero Vicente Bernedo, centró para que Sebastián Sáez cumpliera la ley del ex y pusiera el definitivo 2-1.

Para los dirigidos por Martín Cicotello, esta victoria resulta revitalizadora. Si bien se mantuvieron en zona de descenso, igualaron los diez puntos de Cobresal, último equipo que estaría manteniendo la categoría. Los cruzados, en cambio, desaprovecharon la posibilidad de sumarse a la punta y se estancaron en el cuarto puesto con 17 unidades.

El calendario marca que este viernes a las 18:00 horas, Unión La Calera recibirá en casa a Coquimbo Unido. Universidad Católica, en tanto, animará una nueva edición del "Clásico Universitario" ante Universidad de Chile, duelo agendado para el sábado a las 18:00 horas en el estadio Nacional.

Universidad Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui (Alfred Canales, 90'), Matías Palavecino (Juan Francisco Rossel, 82'); Clemente Montes, Fernando Zampedri (Jimmy Martínez, 82'), Justo Giani (Martín Gómez, 90'). (DT: Daniel Garnero)

Unión La Calera: Nicolás Avellaneda; Cristopher Díaz, Rodrigo Cáseres, Nicolás Palma, Daniel Gutiérrez; Juan Manuel Requena, Joaquín Soto (Cristián Gutiérrez, 73'); Kevin Méndez, Sebastián Sáez, Bayron Oyarzo (Camilo Moya, 87'); Matías Campos López (Francisco Pozzo, 63'). (DT: Martín Cicotello)

Expulsados: Clemente Montes (UC, 68')

Árbitro: Nicolás Gamboa

Estadio: Claro Arena, Las Condes

PURANOTICIA