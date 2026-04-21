U. de Chile no venderá entradas a hinchas de la U. Católica para el Clásico Universitario de este sábado

Universidad de Chile determinó no vender entradas a hinchas de Universidad Católica para el partido que ambos equipos protagonizarán a las 18:00 horas de este sábado en el estadio Nacional, por la fecha 11 de la Liga de Primera.

Previamente, el Gobierno había extendido una solicitud para que el tradicional compromiso en el reducto de Ñuñoa recibiera a ambas parcialidades.

Sin embargo, desde la concesionaria Azul Azul justificaron su negativa argumentando que se encuentran a contrarreloj para elaborar un nuevo esquema de seguridad. Esto, debido a que la planificación inicial estaba diseñada únicamente para albergar un recinto repleto de fanáticos azules.

Como consecuencia de esta medida, la institución laica comunicó la liberación de los últimos pases de acceso destinados a sus propios seguidores. Quienes deseen asistir al evento deportivo, podrán adquirir estos tickets mediante la plataforma del sistema PuntoTicket.

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