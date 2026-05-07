U. Católica se mantiene como líder de su grupo pese a amargo empate ante Cruzeiro por Copa Libertadores

Universidad Católica no supo sacar provecho al hombre de más que tuvo durante casi todo el complemento y firmó una agridulce igualdad sin goles ante Cruzeiro en el Claro Arena, la cual al menos le sirvió para mantener como puntero del Grupo D de la Copa Libertadores.

El triunfo cosechado por Barcelona de Guayaquil ante Boca Juniors le dio un ingrediente extra al encuentro de esta noche, ya que el ganador podía tomar por asalto la punta de la zona en completa soledad y de paso, encaminar una eventual clasificación a octavos de final.

"Cruzados" y brasileños animaron un entretenido duelo durante los primeros pasajes del compromiso, con un par de llegadas claras por parte de ambos bandos que estuvieron cerca de transformarse en la apertura de la cuenta (15' y 18').

Aunque el partido perdió ritmo cerca de la media hora, momento en que incluso la UC reclamó un posible penal desestimado por el árbitro, volvió a ganar algo de dinamismo sobre el final de la fracción inicial y el portero estudiantil Vicente Bernedo estuvo atento para contener un tiro libre de Matheus Pereira (45+2').

El desarrollo del encuentro dio un giro inesperado en el arranque del segundo lapso luego de una fuerte infracción sobre Fernando Zuqui que le significó la expulsión a Kenny Arroyo, dejando al cuadro visitante con diez elementos a partir del minuto 48.

Desde ese momento y salvo por algunos contragolpes de los visitantes, el pleito se disputó al ritmo propuesto por el conjunto universitario, que movió las piezas, contó con ocasiones para a haber abierto la cuenta (55' y 69') pero fue incapaz de aprovechar su ventaja numérica.

Con esta igualdad con gusto a poco, el elenco precordillerano sostuvo el liderato de su zona con siete puntos y mejor diferencia de gol respecto de Cruzeiro. Más atrás aparece Boca Juniors con seis unidades y cierra la tabla Barcelona de Guayaquil con tres positivos.

Universidad Católica volverá a la cancha este domingo a las 17:30 para enfrentar a Ñublense por Copa de la Liga. Posteriormente, visitará a Deportes Limache desde las 20:00 del sábado 16 en el marco de la Liga de Primera, mientras que el jueves 21 buscará su paso a octavos de final de Copa Libertadores recibiendo al combinado ecuatoriano a partir de las 20:30.

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