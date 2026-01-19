Tribunal de Disciplina de la ANFP sanciona a D. Melipilla con la pérdida de categoría por no pago de remuneraciones

La primera sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó a Deportes Melipilla con la pérdida de la categoría, por lo que deberá volver al fútbol amateur.

La sanción es por la denuncia que hizo la Unidad de Control Financiero contra el club que jugó en 2025 en la Segunda División, acusando que incumplió en noviembre con los plazos de los pagos de cotizaciones de octubre.

La medida tomada en forma unánime, constató que el elenco por cuarta vez en el año se restó del pago de remuneraciones de su plantel, además de cotizaciones y seguros de salud.

Cabe señalar que Deportes Melipilla tiene cinco días para apelar a la segunda sala del Tribunal.

