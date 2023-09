Tras su sorpresiva salida de Ñublense, Jaime García se refiere a su futuro: "La mejor Universidad es la cancha"

El entrenador chileno Jaime García se refirió a su futuro como director técnico tras su sorpresiva salida de Ñublense, club al que ayudó a ascender hace un par de temporadas, al que lo situó como candidato al título en la temporada 2022, y al que clasificó a octavos de final de Copa Sudamericana tras un paso por Copa Libertadores.



En diálogo con Bolavip, el nacido en Cartagena agradeció las muestras de cariño de los hinchas del fútbol y se refirió a la posibilidad de dirigir a Universidad de Chile: "Ha sido súper transversal, el cariño que me han demostrado, uno se emociona porque ese afecto es más a la persona que al entrenador, así que estoy contento".



"Me vengo preparando y la mejor Universidad es la cancha, necesito sumar cosas a mi repertorio y para eso hay que salir, escuchar, mirar, yo no me creo el cuento con nada y lo que me depare el destino, yo soy equilibrado", señaló García.



Además, y junto con asegurar que el año deportivo ya concluyó para él, contó a qué se está dedicando tras su salida del cuadro chillanejo: "Estoy descansando con la familia, pensando en el futuro. Fueron cinco años sin tener a mi hijo al lado, tengo sueños, proyectos y tratar de ir tomando esos sueños, quiero ir al extranjero".

