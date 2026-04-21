Tras cambios en la directiva de Cruzados: José María Biljubasich podría dejar de ser el gerente deportivo de la UC

En Cruzados llegaron los vientos de cambio. Matías Claro asumió como nuevo presidente de la sociedad anónima deportiva en lugar de Juan Tagle, y Jorge O’Ryan, expresidente del club, volvió como parte de la directiva en reemplazo de Jaime Estévez, también exjerarca del cuadro precordillerano.

Sin embargo, las modificaciones estructurales en el club estarían lejos de finalizar con estas designaciones.

Según diversas informaciones extraoficiales, la continuidad de una figura emblemática de la institución se encuentra actualmente bajo análisis. Se trata de José María Buljubasich, quien se desempeña como el gerente deportivo del club.

El motivo detrás de esta revisión radicaría en que una facción del directorio de Cruzados manifestaría disconformidad con el desempeño reciente del exportero. Al interior de la dirigencia, ha comenzado a instalarse la idea de que el ciclo del directivo ya estaría agotado.

Cabe recordar que el exguardameta asumió sus funciones en el año 2010. Durante todo este extenso período bajo su gestión, Universidad Católica ha logrado adjudicarse siete campeonatos nacionales, además de una Copa Chile y cuatro ediciones de la Supercopa.

PURANOTICIA