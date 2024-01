Toselli y su reencuentro con Castillo en Clásico Universitario de este sábado: "No me tiene preocupado"

Universidad de Chile continúa con su pretemporada 2024 y este sábado disputará su segundo amistoso del año cuando enfrente el clásico estudiantil ante Universidad Católica por la Copa de Verano que se desarrolla en Coquimbo.

Uno que anticipó el derbi fue el portero Cristopher Toselli, quien vivirá un cotejo especial al enfrentar a su ex club y al equipo que lo formó.

A pesar de eso, el golero sostuvo este jueves en conferencia de prensa: "El partido del sábado queremos plasmar esa misma idea que mostramos contra la Unión Española, sabiendo también que es un rival distinto, que es un clásico, que independiente de que sea amistoso, lo queríamos ganar".

Además, se refirió a su reencuentro con Nicolás Castillo, jugador que en el pasado criticó su fichaje por la U: "Para mí no es relevante, la verdad. No es un tema que me tenga ni preocupado ni que haya pensado. Con Nicolás le tengo el mayor respeto. Me da gusto que haya vuelto a jugar y nos saludaremos como ex compañeros. Para mí no va más allá".

También, abordó la competencia en el arco con Gabriel Castellón, quien llegó proveniente del campeón Huachipato: "Como ha sido siempre, en todos los casos, mi carrera. Con buenos competidores. Gabi viene de ser un gran año, salió campeón. Los dos estamos para competir sanamente, dando lo mejor de cada uno y el técnico el que decide quién juega el fin de semana tras fin de semana".

Por último, sobre el rol de capitán y el reciente nombramiento de Matías Zaldivia, Toselli dijo: "Matías es un líder muy respetado en el camarín, una persona con mucha experiencia. Y bueno, son decisiones del técnico que ha elegido a él de capitán para este partido con la Unión. Sabemos en el fondo que Marcelo es nuestro capitán, nuestro guía, nuestro líder en todo sentido".

PURANOTICAI